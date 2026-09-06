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Politické zemětřesení, reaguje Fiala na AfD. Rakušan varuje před saskou cestou

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  21:00aktualizováno  21:08
Tisková konference k závěrečnému zhodnocení před předáním agendy resortu...

Tisková konference k závěrečnému zhodnocení před předáním agendy resortu obrany. Na snímku předseda vlády ČR v demisi Petr Fiala. (11. prosince 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

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Výsledky voleb v Sasku-Anhaltsku, ve kterých podle prognóz drtivě zvítězila Alternativa pro Německo (AfD), označil bývalý premiér Petr Fiala (ODS) za politické zemětřesení. Podle něj jsme takový scénář už v Evropě zažili. Předseda Starostů Vít Rakušan uvedl, že výsledky ukazují, jak je nebezpečné přenechávat populistům vážná témata. Naopak předseda SPD Tomio Okamura vítězství AfD vítá.

Předseda Sněmovny také doufá, že se AfD bude účastnit v zemské vládě. Výsledek považuje za reakci na selhání dosavadních liberálních politiků.

„Vítězství AfD v Sasku-Anhaltsku ukazuje, jak nebezpečné je, když demokraté přenechají populistům tak závažná témata, jako je migrace nebo palčivé sociální otázky. Spíš než pohoršovat se nad úspěchem otevřeně proruských extremistů v Německu je potřeba představit vlastní, realistická a udržitelná řešení. Přesně to musíme dělat, abychom v Česku nedopadli jako Sasové,“ napsal Rakušan.

Expremiér Fiala, který je zároveň politolog, však namítl, že situaci nelze vysvětlit obvyklým výkladem, že za ni mohou jen demokratické strany, které neřeší skutečné zájmy a problémy občanů. „Trochu asi ano, ale příčiny jsou hlubší a zdaleka ne jen ekonomické,“ tvrdí.

Vítězství AfD může dál otřást vládou, míní expert. Řekl, co k výsledku přispělo

„Nabídka AfD, která vyhrála se směsí nacionalismu, zcela nereálných slibů, nostalgie po starých časech, strašení před budoucností a proruských nálad, je dost děsivá,“ pokračoval Fiala ve svém varování. Radikální změna je podle jeho slov „historicky mnohokrát potvrzená nebezpečná iluze“.

„Demokracii lze udržet jen tak, že si naplno přiznáme, že je ohrožena, a začneme se podle toho chovat. Bránit ji naplno, odhodlaně, silně,“ uvedl a dodal: „A přestat se tvářit, že všichni jsou stejní a že je to tak trochu jedno, kdo je u moci, aspoň je zábava. Možná chvíli se někdo baví, ale pak nám začne tuhnout úsměv na rtech. Už jsme to v Evropě zažili.“

První predikce veřejnoprávní ARD přisuzuje AfD vítězství se ziskem 44,5 procenta hlasů, což by byl její dosud rekordní výsledek v zemských volbách. Druhá, dosud vládnoucí Křesťanskodemokratická unie (CDU) by mohla získat 18,5 procenta. AfD by však podle prvních odhadů sama vládu sestavit nemohla.

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