Jak použít defibrilátor? Jistě to ví jen čtyři procenta Čechů, v pomoci brání i stud

K první pomoci nepatří jen stlačování hrudníku a dýchání z úst do úst. Pomoci zachránit život mohou také automatizované externí defibrilátory (AED). Ty se ale lidé často bojí používat. Jak fungují, ví jistě jen zlomek Čechů. Skoro třetina lidí se navíc bojí, že zachraňovanému spíše ublíží. Ukázal to průzkum agentury YouGov.
Policejní hlídky v Hradeckém kraji dostaly automatizované externí defibrilátory. Zařízení jim půjčili záchranáři (29.3.2016). | foto: Lukáš Urban

Přístroje AED mohou při zástavě srdce zachránit život. (8. dubna 2026)
Stanice s defibrilátorem od společnosti AED ProŽivot.
Dobrou zprávou podle Hany Říhové z agentury YouGov je, že dvě třetiny Čechů vědí, k čemu AED slouží. „Lidé spontánně zmiňovali, že je to přístroj, který použijí, když potřebují člověka resuscitovat při ztrátě vědomí nebo když se zastaví srdíčko,“ popisuje Říhová.

Praxe je ale jiná. Jen čtyři procenta populace totiž přesně vědí, jak přístroj použít, a při resuscitaci by se cítili dobře. Dalších 16 procent už si tak jistých není. Mají ale alespoň základní představu o použití defibrilátoru a věří, že by se dokázali řídit pokyny, které jim přístroj dává automaticky.

Hlavní bariérou je podle dat strach, že zachránce přístroj použije špatně. Toho se bojí 30 procent lidí, tedy téměř třetina. Dále 28 procent dotazovaných má strach, že ublíží zachraňované osobě, což podle Říhové ukazuje nepřipravenost a nezkušenost veřejnosti. Defibrilátor totiž dokáže rozpoznat, zda je podání elektrického výboje nutné. Pokud není, nic se nestane a přístroj zachránce provede dalšími kroky.

Podle děkana Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Jozefa Rosiny není největší překážkou při první pomoci technika, ale psychická bariéra. „Lidé mají strach, že situaci nezvládnou nebo že pacientovi ublíží, přitom česká legislativa chrání každého, kdo jedná v dobré víře,“ říká.

Velkou roli hraje stud. Celkem 17 procent lidí se ostýchá přiložit elektrody na hrudník pacienta. Ty se totiž musí dát přímo na kůži. „Lidé se stále bojí AED použít a nevěří si v krizové situaci, přičemž výraznější bariéry přetrvávají při poskytování pomoci ženám,“ říká předsedkyně České resuscitační rady Jana Djakow. Roli podle ní hrají obavy z nevhodného kontaktu i společenské předsudky.

Ženy se také víc bojí defibrilátor použít. Zatímco u mužů má takový strach 25 procent, tedy čtvrtina, mezi ženami se bojí každá třetí.

Bez předchozího školení je podle průzkumu připraveno AED použít 27 procent lidí. Navíc téměř polovina Čechů, 47 procent, se domnívá, že přístroj mohou použít jen zdravotníci nebo proškolené osoby. V tom se ale mýlí. „AED je bezpečný přístroj určený i laikům, který uživatele navádí krok za krokem a sám vyhodnocuje stav pacienta,“ vysvětluje Martina Motshagen, místopředsedkyně České aliance pro kardiovaskulární onemocnění.

Odborníci také upozorňují, že lidé často nevědí, kde se zařízení v jejich okolí vyskytují. V blízkosti bydliště o nich ví jen jeden z deseti, na pracovištích dva z deseti. Umístění všech zařízení AED si mohou lidé najít v aplikaci Záchranka. Přes tu mohou také komunikovat se záchrannou službou, která je spolu s přístrojem provede první pomocí.

Na vzdělávání veřejnosti se chce zaměřit nová iniciativa Z lásky k srdci. Stojí za ní obchodní řetězec Kaufland spolu s Českou aliancí pro kardiovaskulární onemocnění, Českou resuscitační radou a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT.

Cílem iniciativy je nejen zvýšit povědomí o využití defibrilátorů, chce také zvýšit počet přístrojů ve veřejném prostoru a zlepšit systémové podmínky.

Právě Kaufland má od roku 2020 přístroje AED ve všech svých 148 provozovnách. Nachází se vždy u informací, kde je podle zástupců řetězce také alespoň jeden pracovník vyškolený k jeho použití. Za posledních šest let už defibrilátory pomohly na prodejnách zachránit život více než deseti lidem, uvádí CSR manager Kauflandu Peter Chalupianský.

„Nyní chceme naše zkušenosti využít k širší edukaci, která veřejnosti pomůže překonat strach a nejistotu. Vedle šíření osvěty jsme se rozhodli podpořit pořízení dalších 50 přístrojů AED napříč Českou republikou. Chceme zároveň inspirovat další organizace k zajištění dostupnosti rychlé pomoci,“ říká mluvčí řetězce Renata Maierl.

„Naléhavost kampaně umocňují i čísla, která se týkají kardiovaskulárního onemocnění v českých domácnostech,“ dodává Říhová z YouGov. Ve více než polovině domácností je totiž v současnosti alespoň jeden člověk, který právě takovým onemocněním trpí.

Jak použít defibrilátor? Jistě to ví jen čtyři procenta Čechů, v pomoci brání i stud



K první pomoci nepatří jen stlačování hrudníku a dýchání z úst do úst. Pomoci zachránit život mohou také automatizované externí defibrilátory (AED). Ty se ale lidé často bojí používat. Jak fungují,...

