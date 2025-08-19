Když jsem zjistil krádež milionů, klesla mi brada, říká lékař Barták. Viní advokáta

Smlouvu o advokátní úschově peněz uzavřel lékař Jaroslav Barták se svým advokátem Jiřím Nohou v červnu 2012. O rok později dostal za sérii znásilnění, sexuální nátlak a vydírání pravomocně 14 let vězení. Trest mu později o dva roky zmírnil Nejvyšší soud.
Barták si u Nohy uschoval miliony korun, které získal například za prodej podílu v nemovitostech či ze svého podnikání.
„Byl jedním z mých deseti advokátů. Myslel jsem si, že je jeden z nejlepších. Vždycky mi do vězení nosil šunku, jeho manželka mi smažila řízky. Věřil jsem mu, zdál se mi solidní, měl jsem v něj důvěru,“ vypověděl u soudu Barták. Uvedl, že u advokáta postupně uložil asi 15 milionů korun.
Obhájce prý mohl v případě nutnosti sám manipulovat s částkou do 25 tisíc korun na drobná vydání, ale musel na to Bartáka upozornit.
Užil jsem si dost, z vězení se vracím jako zocelený Lev, říká lékař Barták
Z vězení byl lékař podmíněně propuštěn v září 2022. Navštívil advokáta a chtěl vidět vyúčtování. „Poklesla mi brada, když jsem zjistil, o kolik milionů mě okradl. Mnoho let vybíral statisícové částky, aniž by mi o tom řekl. Ty výběry v hotovosti mi nikdy nezdůvodnil, nevyúčtoval. Připravil mě téměř o všechny peníze,“ tvrdí poškozený lékař.
Noha podle něj zpronevěřil jeho finance už v roce 2015. „Nevěděl jsem o tom. Nebyla mi vrácena ani koruna. Řekl mi, že peníze poslal nějakému svému známému, a on je zpronevěřil. To mě nezajímá. Ať mi vrátí peníze, které mi ukradl, těch 15 milionů,“ žádal Barták.
„A proč požadujete 56 milionů?“ zajímalo soudkyni Danu Šindelářovou v návaznosti na požadavek, který v jednací síni vznesl lékařův zmocněnec. „To spočítal můj právní zástupce,“ odpověděl bez bližšího vysvětlení Barták.
Nyní již bývalý advokát Noha obžalobu, podle které měl Bartákovi zpronevěřit celkovou částku „jen“ kolem 2,5 milionu korun, odmítl. Před soudem nechtěl vypovídat, pouze se krátce vyjádřil.
„Nevypovídal jsem ani v přípravném řízení. Ve spisu jsou nepravdivé, smyšlené a lživé skutečnosti. Vždy jsem postupoval podle pokynů a k prospěchu pana doktora Bartáka. Pracoval jsem pro něj jedenáct let, za celou dobu neměl proti mé osobě námitky. Ještě když se vrátil z výkonu trestu, dělal jsem pro něj řadu úkonů, které nezaplatil, proto jsem uplatnil pohledávku,“ uvedl Noha.
„Skrytě doufal, že už se nikdy nevrátím z vězení,“ myslí si Barták o svém bývalém obhájci. „Kdybych věděl, že mě podvádí, tak podám trestní oznámení dřív. Zjistil jsem to až na podzim 2022. V prosinci jsem na něj podal trestní oznámení u paní doktorky Bradáčové,“ dodal.
Barták je vinen, za znásilnění svých asistentek půjde na 14 let za mříže
„Podepsal jsem prázdný papír...“
Když soudkyně předložila Bartákovi jeho údajné prohlášení, podle kterého již v květnu 2014 věděl, jak Noha nakládá s jeho penězi, s transakcemi byl seznámen a odsouhlasil je, lékař důkaz zpochybnil.
Tvrdí, že advokátovi podepsal prázdné papíry a on toho zneužil – uvedené prohlášení měl vytvořit bez jeho vědomí. „Je to nesmysl. Nikdy žádný volný papír (Barták) nepodepsal,“ odmítl bývalý advokát.
Podle Nohy měl část lékařových peněz zpronevěřit jistý inženýr Severa z firmy NODA Technologies, když údajně na pokyn Bartáka založil v zahraničí off-shorovou společnost.
Lékař nad tím kroutí hlavou. „Já žádného Severu neznám. Proč mu (Noha) poslal moje peníze, navíc bez mého souhlasu, jsem doteď nepochopil,“ uvedl s tím, že takový pokyn nikdy nedal.
Soudkyně si chce Severu předvolat k příštímu hlavnímu líčení. Na návrh Bartáka má v plánu vyslechnout i Nohovu manželku a dceru. Z jejího účtu prý chodily lékaři do vězení drobné platby. Advokát mu přitom měl posílat peníze například na útratu v kantýně z úschovního konta, nikoliv přes účet dcery. Nohovi hrozí v případě prokázání viny za zpronevěru až osm let vězení.
12. srpna 2011
Připomeňte si kauzy lékaře Jaroslava Bartáka
12. srpna 2011 – Mladá fronta Dnes informovala, že tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg o tři týdny dříve pomohl zachránit 22letou Češku, kterou na Filipínách údajně zadržoval její šéf, vlivný pražský lékař Jaroslav Barták. Schwarzenberg vyrozuměl českého velvyslance na Filipínách, který ženě pomohl s návratem do vlasti. Žena tvrdila, že ji Barták bil, sexuálně napadal a vyhrožoval jí smrtí.
21. srpna 2011 – Barták ukázal časopisu Týden údajný dodatek ke smlouvě s asistentkou, v němž se prý dívka zavázala být mu plně k dispozici. Barták tvrdil, že dívky, které s ním jezdily na zahraniční cesty, měly povinnost mít s ním pohlavní styk. Ta se podle něj skrývala pod pojmem „osobní služby“.
27. srpna 2011 – Barták byl po návratu z dovolené zadržen na ruzyňském letišti. Policie ho obvinila ze sedmi trestných činů. Lékař v té době čelil trestním oznámením od šesti žen.
29. září 2011 – Televize Nova informovala, že Barták měl přístup na vatikánské velvyslanectví v Praze, kde zařídil natáčení historicko-erotického filmu, v němž si sám zahrál. Počátkem září 2012 Nova uvedla, že Barták se zřejmě zúčastnil i utajeného obřadu ve Svatováclavské kapli katedrály svatého Víta. Vojenský velitel Hradu Karel Niederhafner kvůli tomu posléze skončil ve funkci.
5. září 2012 – U Městského soudu v Praze začal soud, v únoru 2013 Bartáka za šest znásilnění, pět případů vydírání a sexuální nátlak, nebezpečné vyhrožování a manipulaci s omamnými látkami poslal na 14 let do vězení. Barták se odvolal.
7. června 2013 – Vrchní soud v Praze potvrdil Bartákovi 14 let vězení. Barták následně podal dovolání k Nejvyššímu soudu.
25. listopadu 2013 – Deník Právo uvedl, že policie viní Bartáka z přípravy vraždy tří lidí: bývalého šéfa vojenské tajné služby Andora Šándora, advokáta Oldřicha Choděry a pravoslavného kněze z Teplic Eugena Freimanna. Barták jejich usmrcení údajně plánoval spolu s dalšími vězni.
17. července 2014 – Nejvyšší soud Bartákovi částečně zrušil rozsudek za sexuální násilí. U většiny skutků jej ale znovu uznal vinným a uložil mu 12 let.
30. září 2014 – Státní zástupce podal na Bartáka obžalobu pro přípravu vraždy tří osob a vydírání dalších tří lidí.
2. prosince 2014 – Krajský soud v Liberci potrestal Bartáka za plánování tří vražd a vydírání dalších tří lidí 18 lety vězení. Z prvního 12letého trestu si odpykal tři roky, ve vězení by tak měl být ještě 27 let. Barták se odvolal. Vinu odmítl s tím, že šlo o běžné vězeňské debaty, které nemyslel vážně.
8. dubna 2015 – Ústavní soud odmítl Bartákovu stížnost proti dvanáctiletému trestu za obtěžování asistentek.
23. listopadu 2016 – Okresní soud v České Lípě zrušil jako nevýznamné další Bartákovo stíhání, a to v kauze pokusu o podplacení dozorce a nedovolených telefonátů z věznice.
12. února 2022 – Server iRozhlas uvedl, že Barták požádal o podmíněné propuštění. Okresní soud s tím nesouhlasil, krajský požádal o psychiatrický znalecký posudek, informoval server.
22. září 2022 – Okresní soud v Jablonci nad Nisou rozhodl o podmíněném propuštění lékaře Jaroslava Bartáka z vězení se zkušební dobou na sedm let a dohledem. Státní zástupce se vzdal vzdal práva stížnosti, a Barták tak byl 23. září propuštěn z jablonecké věznice Rýnovice.
2. prosince 2022 – Krajský soud v Liberci napočtvrté (po třech odsuzujících rozsudcích, které byly zrušeny) pravomocně zprostil Bartáka obžaloby. Nepodařilo se prokázat, že by ve vězení skutečně plánoval tři vraždy a vydírání. Zproštění navrhl i státní zástupce Jan Černý. Barták vinu od počátku odmítal.
zdroj: ČTK
13. srpna 2011