Komora nepodá kárnou žalobu na Blažka. Stížnost je nedůvodná, rozhodla

„Kontrolní rada České advokátní komory prošetřila stížnost na advokáta JUDr. Pavla Blažka v souvislosti s tzv. bitcoinovou kauzou a dospěla k závěru, že nelze dovodit, že by se advokát v posuzované věci dopustil porušení povinnosti advokáta, které by bylo možné posoudit jako kárné provinění podle zákona o advokacii. K jednání advokáta nedošlo při výkonu advokacie ani v souvislosti s ním,“ řekla mluvčí.
Ministerstvo loni pod Blažkovým vedením přijalo miliardový bitcoinový dar od odsouzeného drogového dealera. Blažek následně kvůli kritice rezignoval, policie později bitcoiny zajistila jako možný výnos z trestné činnosti.
|
V bitcoinové kauze padl návrh obvinit exministra Blažka, nakonec nastaly změny
V době ministerského mandátu měl Blažek sice pozastavenou advokátní činnost, advokáti ale i za této situace musí ctít profesní pravidla. V případě podání kárné žaloby by Blažkovi hrozilo napomenutí, pokuta, dočasný zákaz činnost nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátů.
Blažek dlouhodobě trvá na tom, že se v souvislosti s přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil. ČAK kvůli možnému porušení zákona o praní špinavých peněz prověřuje také advokáta Kárima Titze, který zastupuje dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského.
|
Znalci a právníci za miliony. Kolik resort spravedlnosti platil v bitcoinové kauze
Tým žalobců, který kauzu kolem Jiřikovského řešil, se podle Deníku N klonil k zahájení trestního stíhání Blažka i jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela za zneužití pravomoci úřední osoby. To, že je pro obvinění dost důkazů, uvedla podle serveru na uzavřené lednové poradě žalobkyně Petra Lastovecká.
O několik dní později vydal šéf dozorujícího Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Radim Dragoun pokyn svému podřízenému Petru Šeredovi, aby přezkoumal zařazení Lastovecké do týmu, napsal Deník N.
Šereda pak rezignoval na pozici ředitele odboru závažné hospodářské a finanční kriminality, po jeho odchodu byl tým rozpuštěný a v novém složení už Lastovecká nefiguruje. Server připomněl, že tato státní zástupkyně dozoruje mimo jiné případy spojené s brněnskou ODS.
|
5. června 2025