Komora nepodá kárnou žalobu na Blažka. Stížnost je nedůvodná, rozhodla

Česká advokátní komora nepodá kárnou žalobu na bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Stížnost spojenou s kauzou přijetí bitcoinového daru posoudila jako nedůvodnou, uvedla v pondělí mluvčí komory Iva Chaloupková. Podle dřívějších informací médií prověřovala komora to, zda Blažek při domlouvání daru pro ministerstvo neporušil povinnosti advokáta hlásit potenciálně trestné transakce ohledně praní špinavých peněz.
„Kontrolní rada České advokátní komory prošetřila stížnost na advokáta JUDr. Pavla Blažka v souvislosti s tzv. bitcoinovou kauzou a dospěla k závěru, že nelze dovodit, že by se advokát v posuzované věci dopustil porušení povinnosti advokáta, které by bylo možné posoudit jako kárné provinění podle zákona o advokacii. K jednání advokáta nedošlo při výkonu advokacie ani v souvislosti s ním,“ řekla mluvčí.

Ministerstvo loni pod Blažkovým vedením přijalo miliardový bitcoinový dar od odsouzeného drogového dealera. Blažek následně kvůli kritice rezignoval, policie později bitcoiny zajistila jako možný výnos z trestné činnosti.

V bitcoinové kauze padl návrh obvinit exministra Blažka, nakonec nastaly změny

V době ministerského mandátu měl Blažek sice pozastavenou advokátní činnost, advokáti ale i za této situace musí ctít profesní pravidla. V případě podání kárné žaloby by Blažkovi hrozilo napomenutí, pokuta, dočasný zákaz činnost nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

Blažek dlouhodobě trvá na tom, že se v souvislosti s přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil. ČAK kvůli možnému porušení zákona o praní špinavých peněz prověřuje také advokáta Kárima Titze, který zastupuje dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského.

Znalci a právníci za miliony. Kolik resort spravedlnosti platil v bitcoinové kauze

Tým žalobců, který kauzu kolem Jiřikovského řešil, se podle Deníku N klonil k zahájení trestního stíhání Blažka i jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela za zneužití pravomoci úřední osoby. To, že je pro obvinění dost důkazů, uvedla podle serveru na uzavřené lednové poradě žalobkyně Petra Lastovecká.

O několik dní později vydal šéf dozorujícího Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Radim Dragoun pokyn svému podřízenému Petru Šeredovi, aby přezkoumal zařazení Lastovecké do týmu, napsal Deník N.

Šereda pak rezignoval na pozici ředitele odboru závažné hospodářské a finanční kriminality, po jeho odchodu byl tým rozpuštěný a v novém složení už Lastovecká nefiguruje. Server připomněl, že tato státní zástupkyně dozoruje mimo jiné případy spojené s brněnskou ODS.

5. června 2025
