Advokátní komora řeší pozastavení činnosti Blažka a Titze kvůli bitcoinům

Autor: ,
  13:14
Exministrovi Pavlu Blažkovi a advokátovi Kárimu Titzovi hrozí pozastavení výkonu advokacie. Zabývat se tím bude Česká advokátní komora (ČAK) poté, co oba muže začala v takzvané bitcoinové kauze stíhat policie, uvedla mluvčí komory Iva Chaloupková.
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se chystá opustit svou funkci,...

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se chystá opustit svou funkci, nakonec dorazil do Sněmovny. Žádala o to i většina poslanců. (5. června 2025)

Radomír Daňhel, náměstek bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka.
Pokračuje obnovené líčení v korupční kauze Stoka. Krajský soud v Brně se zabývá...
Policie zatýká aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na čtvrteční tiskové konferenci...
„Řízení o možném pozastavení výkonu advokacie je na samém počátku, neboť komora obdržela usnesení o zahájení trestního stíhání JUDr. Blažka a JUDr. Titze v pondělí odpoledne. S ohledem na nutnost dodržení stanovených procesních postupů a lhůt nelze v tuto chvíli odhadnout, kdy budou v těchto věcech nařízena jednání,“ sdělila mluvčí stavovského sdružení bez dalších podrobností.

Podle příslušného ustanovení zákona o advokacii může ČAK pozastavit advokátovi výkon činnosti, pokud proti němu bylo zahájeno stíhání za úmyslný trestný čin a „skutečnosti nasvědčující tomu, že byl takový trestný čin spáchán, ohrožují důvěru v další řádný výkon advokacie tímto advokátem“.

Blažek i Titz sídlí jako advokáti v Brně, jsou dlouholetí známí. Zatímco Titz k dnešnímu dni stále aktivně poskytuje právní služby, Blažek má podle webu ČAK advokátní činnost pozastavenou již od roku 2012, kdy se stal poprvé ministrem spravedlnosti.

Práci advokáta tehdy přerušil z vlastního rozhodnutí, a mohl by ji tedy kdykoliv obnovit. Po rozhodnutí představenstva komory o pozastavení výkonu advokacie kvůli aktuální kauze by to již možné nebylo.

Titz, Blažek a jeho někdejší ekonomický náměstek Radomír Daňhel nově čelí obvinění v souvislosti s miliardovým bitcoinovým darem, který státu prostřednictvím ministerstva spravedlnosti loni poskytl Titzův klient - odsouzený drogový dealer Tomáš Jiřikovský.

Národní centrála proti organizovanému zločinu trojici stíhá na svobodě, a to za zneužití pravomoci a praní špinavých peněz. Mužům hrozí pět až 12 let vězení. Jiřikovský byl obviněný už dříve, a to kvůli provozování darknetového tržiště Nucleus Market a legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Policie obvinila v bitcoinové kauze další tři lidi. Exministr Blažek se cítí být nevinný

Blažek kvůli bitcoinové kauze rezignoval na funkci ministra, trvá však na tom, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil. Na Titze podala ČAK letos v březnu kárnou žalobu. Podle kontrolní rady komory totiž důsledně nezkontroloval původ Jiřikovského bitcoinů a nevyhodnotil jeho dar jako podezřelý obchod podle zákona proti praní špinavých peněz.

ČAK v tomto ohledu prověřovala i Blažkův postup, žalobu na něj se však rozhodla nepodat. Zdůvodnila to mimo jiné tím, že politikovo tehdejší počínání nesouviselo s výkonem advokacie.

