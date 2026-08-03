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Výmysl a lež, kritizuje Blažek policii. Ohradili se i další aktéři bitcoinové kauzy

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  13:05
Pavel Blažek

Pavel Blažek | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš, Ladislav Křivan,  MAFRA

Radomír Daňhel, náměstek bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka.
JUDr. Kárim Titz
Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové...
Na Městském soudu v Brně probíhá jednání o prodloužení vazby Tomáše...
77 fotografií
Exministr spravedlnosti Pavel Blažek se opřel do policie v souvislosti s nově zveřejněnou obžalobou v bitcoinové kauze. „Tvrzení policie, že mezi obžalovanými existovala nějaká dohoda o protiprávním jednání nebylo doloženo. A být ani nemohlo, neboť jde o výmysl a lež,“ uvedl na sociální síti X. Za vinného se nepovažuje.

Ke kauze se již vyjádřili také další obžalovaní Kárim Titz a Radomír Daňhel. I oni jsou nespokojeni a postup kritizují. Nemá prý oporu ve vyšetřování.

Obžalobu podalo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ke Krajskému soudu v Brně. Kromě Titze se podle dostupných informací týká i Tomáše Jiřikovského, hlavního aktéra celé kauzy, exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS) a jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela.

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Jiřikovskému navrhuje žalobkyně uložení souhrnného trestu 20 let vězení a propadnutí majetku, a to za provozování darknetového tržiště a legalizaci výnosů z této činnosti. Trest zahrnuje i jeho předchozí odsouzení, ze kterého byl podmíněně propuštěn. Za praní špinavých peněz v podobě darování bitcoinů v hodnotě 960 milionů korun ministerstvu spravedlnosti v březnu 2025 navrhuje státní zástupkyně uložení dalších devíti let vězení. Pro Blažka a Daňhela žádá státní zástupkyně trest 6,5 roku, pro Titze jako údajného organizátora osm let.

Pavel Blažek
Radomír Daňhel, náměstek bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka.
JUDr. Kárim Titz
Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové kauze. (16. dubna 2026)
77 fotografií

„Obžalobu nemám k dispozici. Zatím mohu jen konstatovat, že doposud nebylo právně nijak prokázáno, natož rozhodnuto, že darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti. A tvrzení policie, že mezi obžalovanými existovala nějaká dohoda o protiprávním jednání nebylo doloženo taktéž. A být ani nemohlo, neboť jde o výmysl a lež. Nejsem viněn, že bych měl z věci jakýkoli majetkový prospěch. Na rozdíl od státu, jenž má z věci na účtech hmotný prospěch nemalý a dnes mne ‚za to‘ trestně stíhá,“ napsal Blažek na sociální síti X.

Konstatoval také, že se nepovažuje za vinného z žádné trestné činnosti. „K obžalobě se mohu podrobně vyjádřit až poté, co mi bude doručena a mnou prostudována,“ dodal.

Advokát Kárim Titz pak popírá jakoukoliv trestnou činnost a kritizuje postup policie a státního zastupitelství, který pokládá za účelový. Vyšetřování podle něj není dokončené, klíčové znalecké posudky k původu bitcoinů dosud neexistují, uvedl Titzův právní zástupce Lukáš Trojan ve vyjádření.

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„Je porušením práva na spravedlivý proces, pokud je obžaloba podávána za situace, kdy vyšetřování prokazatelně není ukončeno. Trestní řád neumožňuje podat obžalobu, pokud skutkový stav není prokázán bez důvodných pochybností. Jedná se o velmi závažné pochybení. Právo na spravedlivý proces není možné obcházet,“ uvedl Trojan.

„Klient věří ve spravedlivý soudní proces a je připraven v rámci své obhajoby využít veškeré dostupné právní prostředky, bez ohledu na právní či mediální tlak, kterému je podrobován,“ doplnil Trojan. Titz se nedávno obrátil také na Ústavní soud. Žádal předběžné opatření, které by dočasně znemožnilo podat obžalobu.

Podle Titzova právního zástupce není dosud postaveno najisto, že bitcoiny pocházejí z trestné činnosti. Trojan poukázal také na to, že od zahájení trestního stíhání k podání obžaloby uplynuly jen tři měsíce, spisový materiál však má 23 000 stran, což dostalo obhajobu pod časový tlak. Zajištění nemovitého majetku a všech bankovních účtů pokládá obhajoba za nepřiměřené opatření, které vytváří extrémní tlak na Titze a jeho nejbližší okolí.

Bývalý náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel rovněž nesouhlasí s obžalobou v bitcoinové kauze. Nemá podle něj oporu v provedeném vyšetřování.

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Vrchní státní zastupitelství muselo podat obžalobu do 14. srpna, jinak by byl Jiřikovský kvůli končící vazební lhůtě propuštěn na svobodu.

Bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun přijal tehdejší ministr spravedlnosti Blažek loni jako dar pro stát od Jiřikovského. Darování kryptoměny vyvolalo otázky ohledně původu majetku, transparentnosti i etiky přijetí takového daru státem. Podle vyšetřovatelů měl dar sloužit k legalizaci dalších bitcoinů Jiřikovského. Programátor se dostal ke kryptoměně po propuštění z vězení, kde si odpykával trest za provozování on-line tržiště s prodejem drog.

5. června 2025
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