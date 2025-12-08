Nebožka si ho prý před svou smrtí vybrala jako dědice podle fotky na jeho profilu na sociální síti. Muži nepřišlo divné ani to, že jej notářka oslovila přes aplikaci WhatsApp a požadovala, aby nejdříve zaplatil poplatky na dědické řízení. Celkem z něj vylákala téměř 19 tisíc korun.
„Notář nikdy nekomunikuje s možnými dědici přes sociální sítě, WhatsApp, Messenger či další podobné platformy. K pozůstalostnímu řízení zve účastníky písemně, případně telefonicky,“ řekl redakci iDNES.cz Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR. Radí proto těm, koho údajný notář osloví, aby si vyžádali jeho jméno a adresu kanceláře. „V Notářské komoře ČR si ověřte, zda takový notář opravdu konkrétní řízení o dědictví zahájil,“ dodal.
Za poslední čtvrtletí vzrostlo riziko finančních podvodů o 226 procent. To Česko v mezinárodním srovnání řadí na třetí místo na světě hned za Kolumbii a Německo.