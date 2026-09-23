Slovo sekta je nebezpečné, šlo o brutální násilí, říká advokát propuštěné zubařky

Na základě pravomocného verdiktu si zubařka odpykávala devět let a vysokoškolská učitelka tělocviku v důchodu I. S. 12 let ve vězení za vraždu. Nejvyšší soud jim v úterý přerušil výkon trestu a pustil je do rozsudku o dovolání na svobodu. Jak jste k tomuto kroku došli?
Podnět k Nejvyššímu soudu jsem inicioval já s klientkou. Původně jsme chtěli, aby návrh na přerušení výkonu trestu předložila předsedkyně senátu Městského soudu v Praze. Ta to odmítla, takže mi nezbylo nic jiného, než se přímo obrátit na Nejvyšší soud a ten reagoval tímto způsobem. Samozřejmě je potřeba si uvědomit, že argumenty, které jsme uvedli, se netýkají jenom mojí klientky, ale týkají se i spoluobviněné. Vím, že návrh na přerušení výkonu trestu podávala i spoluobviněná se svojí advokátní kanceláří.
Samotného mě z toho mrazí, co všechno musela vydržet, a to už jsem toho viděl hodně.