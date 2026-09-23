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Slovo sekta je nebezpečné, šlo o brutální násilí, říká advokát propuštěné zubařky

Lucie Procházková
  19:31

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Kutnohorská zubařka M. Š., která čelí obžalobě z vraždy. (4. dubna 2023) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Zkušený advokát Jaroslav Fenyk před rokem převzal obhajobu zubařky M. Š., která je odsouzena za vraždu vůdce takzvané kutnohorské sekty. „Zažila nejbrutálnější násilí,“ říká Fenyk v rozhovoru pro iDNES.cz a vysvětluje, proč použití slova sekta případu jen škodí. Soudy podle něj navíc měly k případu přistoupit od začátku jinak.

Na základě pravomocného verdiktu si zubařka odpykávala devět let a vysokoškolská učitelka tělocviku v důchodu I. S. 12 let ve vězení za vraždu. Nejvyšší soud jim v úterý přerušil výkon trestu a pustil je do rozsudku o dovolání na svobodu. Jak jste k tomuto kroku došli?
Podnět k Nejvyššímu soudu jsem inicioval já s klientkou. Původně jsme chtěli, aby návrh na přerušení výkonu trestu předložila předsedkyně senátu Městského soudu v Praze. Ta to odmítla, takže mi nezbylo nic jiného, než se přímo obrátit na Nejvyšší soud a ten reagoval tímto způsobem. Samozřejmě je potřeba si uvědomit, že argumenty, které jsme uvedli, se netýkají jenom mojí klientky, ale týkají se i spoluobviněné. Vím, že návrh na přerušení výkonu trestu podávala i spoluobviněná se svojí advokátní kanceláří.

Samotného mě z toho mrazí, co všechno musela vydržet, a to už jsem toho viděl hodně.

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