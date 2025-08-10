Zvláštní kauza. Policie šetří sebevraždu známého advokáta už dva měsíce

soudce Daniel Prouza | foto: Profimedia.cz

Václav Janouš
  20:00
Byla to jednoduchá zpráva. Renomovaný padesátiletý advokát a bývalý českobudějovický soudce Daniel Prouza spáchal sebevraždu. Zastřeleného v autě jej nalezla policie v polovině června. Jenže právě policie jeho příběh dosud neuzavřela a podle zjištění MF DNES nadále vyšetřuje a k případu nechce nic říct.

MF DNES se na policii obrátila s jednoduchým dotazem, zda smrt advokáta Prouzy už uzavřela jako sebevraždu. „Dotazujete se na konkrétní osobu, tudíž komentář není možný,“ odmítla k případu cokoliv říct jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

MF DNES proto požádala o informace cestou zákona o svobodném přístupu k informacím – zda už policie smrt advokáta uzavřela a kolik střelných zranění měl. Policie je ale odmítla poskytnout s tím, že stále probíhá vyšetřování a trestní řízení.

„Doprovázel na výslech skoro každého zaměstnance dopravního podniku. Žádné rady jim neposkytoval. Spíš to působilo dojmem, že je především kontroluje.“







10. srpna 2025

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.