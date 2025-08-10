Zvláštní kauza. Policie šetří sebevraždu známého advokáta už dva měsíce

MF DNES se na policii obrátila s jednoduchým dotazem, zda smrt advokáta Prouzy už uzavřela jako sebevraždu. „Dotazujete se na konkrétní osobu, tudíž komentář není možný,“ odmítla k případu cokoliv říct jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
MF DNES proto požádala o informace cestou zákona o svobodném přístupu k informacím – zda už policie smrt advokáta uzavřela a kolik střelných zranění měl. Policie je ale odmítla poskytnout s tím, že stále probíhá vyšetřování a trestní řízení.
„Doprovázel na výslech skoro každého zaměstnance dopravního podniku. Žádné rady jim neposkytoval. Spíš to působilo dojmem, že je především kontroluje.“