Vystrčil přednese adventní projev v den výročí ustavující schůze Senátu

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Před dvěma lety varoval před eskalací názorové nesmiřitelnosti na úkor hledání kompromisů a rozumných řešení.
„Naše situace je lepší než naše nálada,“ prohlásil Vystrčil loni. Vyzvedl, že žijeme v bezpečné a svobodné zemi. „Naše členství v NATO a v Evropské unii nás posiluje a chrání,“ řekl před rokem.
Předtím se k lidem šéf Senátu obracel s novoročním poselstvím. K adventním vystoupením Vystrčil přešel, když se prezident Petr Pavel rozhodl obnovit tradici novoročních projevů hlavy státu.
|
Jeho odkaz je zvláště v letošním roce stále aktuální, vzpomíná Vystrčil na Havla
Vystrčilův projev zároveň zazní v den výročí úmrtí prvního českého prezidenta Václava Havla, který zemřel před 14 lety. „Pokud zapomeneme na to, že nejdůležitější v životě je svoboda, svébytnost, suverenita, tak potom postupně přijdeme třeba i o tu prosperitu,“ řekl už dopoledne na pražském Vinohradském hřbitově při tradičním uctění Havlovy památky.
Premiér Andrej Babiš na Nový rok osloví občany prostřednictvím sociálních sítí. „Myslím, že lidi mají té politiky po uplynulém roce až nad hlavu a v televizi budou raději koukat na pohádky nebo romantické filmy než na další politický projev,“ řekl k tomu, že nebude mít projev v televizi.