Poprvé se jednadvacetiletý princ podíval do Afriky už v roce 1911, když ho rodina poslala na ozdravný pobyt do Egypta, spojený s loveckou výpravou. Podruhé se brodil pouštním pískem za 1. světové války.
Zatímco jeho vrstevníci bojovali v zákopech západní, jižní nebo východní fronty, Adolf se stal velitelem autokolony na blízkovýchodní frontě. C.K. armáda podpořila vysláním této jednotky svého tureckého spojence. „Dohlížel na složité logistické operace na území dnešního Turecka, Sýrie, Libanonu nebo Izraele,“ popisuje Martin Slaba, kastelán hlubockého zámku.
„Při výpravě podepsal smlouvu, na jejímž základě získal na 999 let od britské koloniální správy pozemky pod horou Mount Kenya.“