Adiktologové vstupují do stávky. Nesouhlasí s vládní politikou

Autor:
  17:37
Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS) a Asociace poskytovatelů sociálních služeb vstupují od prvního června do výstražné stávky s názvem o „o nás bez nás“. Reagují tak na rozhodnutí vlády přesunout agendu závislostí z Úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Podle adiktologů tento krok ohrožuje dostupnost nízkoprahových služeb nebo ambulantní péče.
ilustrační snímek | foto: ČTK

„Tisíce klientů a jejich rodin mohou přijít o kontinuální podporu, odbornou intervenci a prevenci rizikového chování. Akce bojuje za zachování kvality a dostupnosti adiktologických služeb, včetně těch pro děti a mládež,“ píšou adiktologové ve společném prohlášení.

Asociace kritizují deset dní starý krok jako nepřipravený a bez konzultací s relevantními úřady a odborníky. „O zásadních koncepčních změnách nelze v civilizované zemi rozhodovat bez všech relevantních subjektů,“ píší, a proto volí název stávky O nás bez nás.

Přesun pod resort zdravotnictví je podle adiktologů problematický hlavně kvůli tomu, že podpůrné služby a programy pro závislé vyžadují součinnost nejen v oblasti zdravotnictví, ale také v oblasti sociálních služeb nebo ve vzdělávání. „Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje zákonnými ani věcnými kompetencemi v takto širokém rozsahu,“ míní adiktologové.

Asociace požadují zrušení původního plánu

Požadavky adiktologických asociací jsou jasně definované: okamžitá revokace vládního usnesení, účast odborníků při rozhodování a navrácení meziresortní spolupráce v problematice závislostí.

„Požadujeme, aby s námi byly konzultovány všechny vládní kroky, které mají dopad na síť prevence a léčby závislostí a na dostupnost a kvalitu služeb. Požadujeme pozvání k jednacímu stolu,“ píše se v prohlášení.

„Požadujeme, aby se vláda a ministerstva začaly zabývat našimi návrhy na vznik adiktologické agentury, na posílení prevence a léčby a na stabilizaci sítě adiktologických služeb,“ pokračují adiktologové.

Někteří odborníci přitom byli jen den před vyhlášením stávky přizváni do Strakovy akademie na jednání. Část z nich ale odešla předčasně. Popsali jednání jako smutné, nedůstojné, šaškárnu či absurdní divadlo. Řekli to po svém odchodu ze Strakovy akademie. Babiš kritiku odmítá, někteří podle něj o vysvětlení ani nestáli.

