Téměř třetina protidrogových expertů po přesunu agendy z vlády na ministerstvo končí

O přesunu protidrogové politiky z gesce premiéra Andreje Babiše rozhodla vláda v polovině května bez předchozího projednání se zaměstnanci a svou radou pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. K 30. červnu skončil národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Babiš před nedávnem ohlásil zpřísnění dosavadního postupu.
Experti to kritizovali, snažili se rozhodnutí zvrátit. Varovali před oslabením nadresortního řízení a rozbitím vyváženého modelu s prevencí, léčbou, se snižováním škod, s regulací a represí. Podle vlády bude nový systém efektivnější.
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Premiér předal ministerstvu zdravotnictví odbor protidrogové politiky a jeho dvě oddělení. Jedno se zaměřuje na koordinaci a financování, druhým je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.
Ze 16 zaměstnanců jeden zůstává ve Strakově akademii, 15 míst se přesouvalo. Deset z nich je ve státní službě. Devět státních zaměstnanců pokračuje a šéfka dosavadního vládního protidrogového odboru po zrušení své pozice čeká v takzvaném úřednickém bazénu. Přihlásit se může do nového výběrového řízení. Podle informací ČTK to má zatím v plánu.
Z dalších pěti pracovníků s běžnou pracovní smlouvou se čtyři rozhodli kvůli přesunu skončit. Z deseti dohodářů zůstává šest. Třem se neprodloužily smlouvy, jeden skončil z osobních důvodů. Celkem tak z 26 odborných sil osm odchází.
„Řada lidí nám říkala, že nějakou chvíli zkusí, jak to bude fungovat. Případně se bude rozhodovat po prázdninách, ke konci roku, nebo podle situace,“ uvedla Chomynová.
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Na ministerstvu zdravotnictví vznikla od 1. července nová sekce duševního zdraví a závislostí. Vedení resortu už vyhlásilo výběrové řízení na sekčního ředitele či ředitelku. Hledá také šéfa či šéfku dvou nových odborů, a to duševního zdraví a politiky závislostí. Pozice plánuje obsadit v červenci či srpnu.
Do sekce má spadat ještě ministerské oddělení inspektorátu omamných a psychotropních látek, o jehož dosavadním vedoucím Petru Novákovi se mluví jako o možném budoucím vrchním řediteli nové sekce. Protidrogoví experti nemají kanceláře na ministerstvu zdravotnictví, dostali je na ministerstvu práce.
Domácí i zahraniční kritici přesunu poukazovali na to, že se protidrogová politika týká více ministerstev a potřebuje nadresortní řízení. Obávali se omezení péče, šíření nových drog i infekcí a černého trhu. Upozorňovali na to, že ministerstvo zdravotnictví dosud nedokázalo financovat adiktologické služby. Navrhovali vznik agentury pro řešení závislostí po vzoru Národní sportovní agentury.
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8. června 2026