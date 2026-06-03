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Nejsme ořezávátka, vzkázali adiktologové Babišovi. Brojí proti přesunu své agendy

Tereza Krocová
  10:46aktualizováno  11:03
Adiktologové na středeční tiskové konferenci varovali, že přesun protidrogové politiky z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví může oslabit koordinaci služeb i dostupnost péče pro lidi se závislostmi. „Na ministerstvu nezvládají ani vlastní agendy,“ řekl bývalý národní protidrogový koordinátor Josef Radimecký.
Adiktologové stávkují kvůli přesunu agendy protidrogové politiky z Úřadu vlády....

Adiktologové stávkují kvůli přesunu agendy protidrogové politiky z Úřadu vlády. Snímek z pracoviště v Žitné ulici, kde sídlí Adiktologická ambulance, Gambling ambulance, Poradna pro rodinu, Substituční ambulance, Centrum profesní a sociální adaptace a Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem. (1. června 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Adiktologové na středeční tiskové konferenci varovali, že přesun protidrogové...
Adiktologové na středeční tiskové konferenci varovali, že přesun protidrogové...
Adiktologové stávkují kvůli přesunu agendy protidrogové politiky z Úřadu vlády....
Adiktologové na středeční tiskové konferenci varovali, že přesun protidrogové...
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„Přesun na ministerstvo zdravotnictví je to možná nejhorší. Nezvládají ani vlastní agendy,“ uvedl na středeční tiskové konferenci Radimecký. „Jak to vyřešíte, pane premiére?“ ptal se bývalý národní protidrogový koordinátor.

„Pane premiére, my, odborníci, nejsme žádná ořezávátka. Nezasloužíme si, abychom byli označování jako ‚prodrogoví‘,“ upozornil další bývalý národní protidrogový koordinátor a exposlanec Kamil Kalina s tím, že se ho toto označení za všechny jeho kolegy hluboce dotklo.

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„Kdybych byl aktivista, tak bych vás požádal o omluvu. Ale myslím si, že bude stačit, když se setkáte s lékařem, který léčí lidi s rakovinou, a řeknete mu, že je ‚prorakovinový‘,“ dodal Kalina.

Podle odborníků návrh na přesun agendy vznikl bez dostatečné přípravy a odborné debaty. „Přesun agendy protidrogové politiky z Úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví je zcela nepřipravený a nekompetentní,“ uvedl ředitel Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS) Matěj Hollan s tím, že změna může ohrozit stabilitu a kontinuitu systému služeb.

Odborné organizace zároveň vyzvaly k dokončení připravovaného adiktologického zákona, který má podle nich zajistit dlouhodobé financování a koordinaci služeb. Za preferované řešení označily vznik samostatné adiktologické agentury, která by zastřešovala síť služeb od prevence po resocializaci.

Experti také vyzvali, aby byl do dalšího jednání pozastaven samotný přesun agendy a aby další postup vznikal transparentně ve spolupráci s profesními organizacemi.

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Závislosti se netýkají jen zdravotnictví

Podle předsedy České asociace adiktologů Karla Kolitsche adiktologové nepracují jen ve zdravotnických službách. „Právě proto máme z přesunu obavy. Závislosti nejsou jen lékařským problémem, ale týká se i rodiny, práce a běžného života,“ podotkl s tím, že žádají zachování mezirezortního zařazení adiktologických služeb. Ministerstvo podle adiktologů nemá právní rámec pro financování sociálních služeb, které tvoří většinu péče.

Nespokojenost odborníků se projevila už na začátku týdne. V pondělí kvůli chystaným změnám dvě hodiny symbolicky stávkovala část poskytovatelů služeb, pod které spadají poradny, ambulance, terénní programy pracující se závislými nebo programy výměny injekčních jehel.

Podle ředitele Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS) Matěje Hollana se zapojilo 40 organizací, které provozují 250 služeb a mají asi 3 500 pracovníků. Ve středu navíc odborová organizace na Úřadu vlády Straka vyhlásila stávkovou pohotovost.

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V současné době má Odbor protidrogové politiky úřadu vlády dvě oddělení. Jedním je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které má na starosti sběr a analýzu dat o drogách a závislostech, a druhým oddělení koordinace a financování protidrogové politiky. Podle výroční zprávy měl odbor na konci loňského roku 16 zaměstnanců.

Vláda přesun některých agend z úřadu vlády schválila předminulé pondělí na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) a vedoucí úřadu vlády Tünde Barthy. Agenda závislostí se má propojit s agendou duševního zdraví, má spadat pod resort zdravotnictví, agenda menšin bude nově patřit pod ministerstvo kultury a lidskoprávní pod ministerstvo práce.

Podle kabinetu bude fungování efektivnější. Experti záměr dlouhodobě kritizují. Poukazují na to, že převáděná témata se týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadresortní řízení. Obávají se ochromení českého protidrogového systému, omezení péče, šíření nových drog, černého trhu či infekcí. Navrhují místo přemístění vznik Národní agentury pro závislosti po vzoru Národní sportovní agentury.

Loni šlo na projekty úřadu vlády v oblasti protidrogové politiky a závislostí 415 milionů korun, letos to má být podle schváleného rozpočtu stejná částka. Za posledních deset let se její výše zvýšila téměř na pětinásobek.

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