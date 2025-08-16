Alkohol a cigarety už u mladých nefrčí, teenageři experimentují, říká adiktolog

Premium

Fotogalerie 8

Adiktolog, lektor a expert na duševní zdraví ve firmách Adam Kulhánek. (19. června 2025) | foto: archiv Adama Kulhánka

Veronika Pitthardová
  20:00
Mladí dnes klasické cigarety nahrazují e-cigaretami, nikotinovými sáčky či kratomem. U dospělých zase roste nadužívání léků na předpis. Přibývají i digitální závislosti a častější kombinace různých látek. „Dnes už nemáme typického čistého pacienta, závislosti se překrývají,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz. adiktolog Adam Kulhánek.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Co vás v současnosti na poli návykových látek nejvíc znepokojuje?
Nové psychoaktivní látky. Ať už jde o kratom nebo nové nikotinové produkty, a to zejména u dětí a dospívajících. Výrazně narostlo užívání jednorázových e-cigaret a nikotinových sáčků. V dospělé populaci je to nadužívání léků na předpis, zejména hypnotik, sedativ nebo jiné psychiatrické medikace mimo rámec preskripce. Vnímáme i nárůst digitálních závislostí.

Jak je na tom se závislostmi česká populace? Máme tu nějaký fenomén, který přetrvává?
Alkohol zůstává ve stabilně vysoké míře u dospělých. Klesá klasické kouření cigaret, a to poměrně rapidně. Naopak narůstají elektronické cigarety, nikotinové sáčky, mírně i zahřívaný tabák. Hlavně u dospívajících a mladých dospělých.

Teenageři dnes, stejně jako dřív, hledají zážitky, experimentují, chtějí poznat své hranice. Jen se to posouvá k novým psychoaktivním látkám. Často jsou prezentovány jako bezpečnější.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

Nejčtenější

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka

Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...

Alkohol a cigarety už u mladých nefrčí, teenageři experimentují, říká adiktolog

Premium

Mladí dnes klasické cigarety nahrazují e-cigaretami, nikotinovými sáčky či kratomem. U dospělých zase roste nadužívání léků na předpis. Přibývají i digitální závislosti a častější kombinace různých...

16. srpna 2025

Politika, zpěv i národnost. Proč za známé herce mluvil v českých filmech někdo jiný

Premium

V dobách němého filmu nikdo neřešil, jaký hlas mají filmové hvězdy. Když na celuloidovém pásu přibyla zvuková stopa, následovalo zhruba třicet let, kdy se hlasy herců natáčely souběžně s obrazem. Od...

16. srpna 2025

Vedro, žádná voda ani záchody. Rusové mířící na Krym tráví hodiny v zácpách

Ruští turisté, kteří letos míří na dovolenou na anektovaný Krym, tráví hodiny v dopravních zácpách před nájezdem na most přes Kerčský průliv. Okupační správa pravidelně zavírá most kvůli hrozbám...

16. srpna 2025  18:09

Ukončíme ofenzivu, když se Kyjev stáhne z Doněcké oblasti, řekl Putin Trumpovi

Rusko požaduje za ukončení své ofenzivy na Ukrajině, aby se Kyjev stáhl z Doněcké oblasti. Vladimir Putin to řekl v pátek na Aljašce Donaldu Trumpovi, píše list Financial Times s odkazem na...

16. srpna 2025  16:37,  aktualizováno  18:01

Silné bouřky udeřily nečekaně ve dvou liniích. Zkomplikovaly i provoz vlaků

V sobotu zasáhly Plzeňský a Jihočeský kraj silné bouřky, které postupovaly Českem ve dvou liniích. Meteorologové upozorňovali, že na Šumavě může dojít ke zvedání hladin řek. Na některých místech...

16. srpna 2025  11:47,  aktualizováno  17:59

ANALÝZA: Když ego nestačí. Trump působil krotce a zklamaně, Putin ukázal jeho limity

Premium

Americký prezident Donald Trump byl na summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem neobvykle mdlý. Ustoupil od své obvyklé dominance a nechal Putinovi značný prostor. Podle pozorovatelů to...

16. srpna 2025  16:55

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

16. srpna 2025  14:26,  aktualizováno  16:38

Pudl Trump a Putinův dvojník číslo 5. Aljašský summit baví internet

Sociálně sítě ovládla po schůzce Donalda Trumpa a Vladimira Putina tragikomická atmosféra. Karikaturisté a běžní uživatelé internetu vyjadřují zklamání z jejích chabých výsledků a oběma vůdcům se s...

16. srpna 2025  16:05

Zelenskyj poletí do USA. Putin nechce příměří, ale dohodu, řekl mu Trump

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po telefonátu s Donaldem Trumpem uvedl, že v pondělí přiletí do USA. Jednat bude o summitu na Aljašce a příměří na Ukrajině. Podpořil Trumpův návrh na...

16. srpna 2025  9:43,  aktualizováno  15:57

Po stezkách Králů Šumavy. Osudy převaděčů tu připomínají i zbytky samot

Bílý hraniční kámen s číslem 4/8 stojí na břehu Mechového potoka nedaleko městečka Strážný. Právě tudy vedla cesta, kudy převáděl jeden z Králů Šumavy, Josef Hasil. Za kamenem 4/8 začínala svoboda....

16. srpna 2025  15:48

Už 11 mrtvých, 130 zraněných. Rusko sčítá oběti výbuchu v továrně na střelný prach

Počet obětí pátečního výbuchu a následného požáru v podniku na výrobu střelného prachu v ruské Rjazaňské oblasti stoupl na 11. Tragédie si zároveň vyžádala 130 zraněných, mezi nimiž jsou i lidé v...

16. srpna 2025  15:43

Roste počet domácností pod hranicí chudoby, nejohroženější jsou samoživitelé

Chudobou je v Česku zasaženo 9,5 procenta domácností. U samoživitelů je to ale až alarmujících 36,3 procenta. Vyplývá to z výzkumu Radky Dudové z Národního institutu SYRI a Sociologického ústavu...

16. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.