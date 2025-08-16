Co vás v současnosti na poli návykových látek nejvíc znepokojuje?
Nové psychoaktivní látky. Ať už jde o kratom nebo nové nikotinové produkty, a to zejména u dětí a dospívajících. Výrazně narostlo užívání jednorázových e-cigaret a nikotinových sáčků. V dospělé populaci je to nadužívání léků na předpis, zejména hypnotik, sedativ nebo jiné psychiatrické medikace mimo rámec preskripce. Vnímáme i nárůst digitálních závislostí.
Jak je na tom se závislostmi česká populace? Máme tu nějaký fenomén, který přetrvává?
Alkohol zůstává ve stabilně vysoké míře u dospělých. Klesá klasické kouření cigaret, a to poměrně rapidně. Naopak narůstají elektronické cigarety, nikotinové sáčky, mírně i zahřívaný tabák. Hlavně u dospívajících a mladých dospělých.
Teenageři dnes, stejně jako dřív, hledají zážitky, experimentují, chtějí poznat své hranice. Jen se to posouvá k novým psychoaktivním látkám. Často jsou prezentovány jako bezpečnější.