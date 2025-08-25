Mám ADHD, zjišťují dospělí. Chaos v hlavě se dá léčit, inspirací je mladík z Ostravy

Jako dítě zlobil, ve škole rušil, zapomínal. Nezabraly poznámky, hubování, tresty. Věděl, že je jiný, ale netušil proč, a nedokázal to ovlivnit. Až v dospělosti, poté, co propadl hazardu i drogám a málem zemřel, se Matěj Kotala nechal vyšetřit. Zjistil, že za jeho chaos v hlavě může ADHD – vrozená porucha pozornosti s hyperaktivitou. Pomohlo mu to změnit život.

„Na diagnózu jsem čekal dlouho, do svých čtyřiadvaceti let. Konečně vím, co se mnou je a co mám dělat,“ líčí pětadvacetiletý Matěj Kotala z Ostravy. Podle něj se o nemoci dospělých málo ví, proto se snaží šířit osvětu na sociálních sítích. A lidem s podobnými problémy, jaké měl on, chce pomáhat i jako kouč.

Tisíce dospělých Čechů dosud nevědí, proč jsou chaotičtí, roztržití, selhávají ve vztazích i v práci, což vede ke konfliktům, úzkostem i depresím. Mnozí je řeší závislostí na alkoholu, hazardu či drogách.

I proto v poslední době přibývá dospělých, kteří zjišťují, zda nemají ADHD. Řada lidí ale neví, že je diagnostika možná, nebo si myslí, že je zbytečná. „Vyšetření v dospělosti má smysl. Lidem s ADHD pomáhá, když zjistí, že příčinou jejich potíží je vrozené neurovývojové onemocnění, které se dá léčit,“ ujišťuje psychiatrička Tereza Petrásková.

Od dubna vede nové oddělení s deseti lůžky pro diagnostiku a léčbu ADHD i dalších poruch pozornosti dospělých v Centru duševní rehabilitace v Berouně. Lidé tam v průběhu dvanáctidenní hospitalizace absolvují komplexní vyšetření, které hradí zdravotní pojišťovny. Platí ale za nadstandardní ubytování. Na lůžko se však dostanou jen zájemci, kteří vyplní dotazník a lékaři u nich po předběžném vyšetření předpokládají poruchu pozornosti.

„Od jara jsme vyšetřili 70 pacientů. U téměř 80 procent jsme potvrdili ADHD,“ shrnuje Tereza Petrásková. Část z vyšetřených pacientů zjistila, že má kromě potvrzené poruchy pozornosti ADHD i přidružené diagnózy. „Nejčastěji úzkosti a deprese, někteří mají i poruchy osobnosti nebo autistického spektra,“ doplňuje lékařka.

Podle ní má vyšetření poruch pozornosti význam bez ohledu na věk. „Kdo zjistí, že za řadu jeho problémů může nemoc, pochopí důvody svého chování, ale hlavně se dozví, co se s tím dá dělat. Pomáhají léky, psychoterapie a také změny životosprávy,“ vysvětluje psychiatrička.

Přesvědčil se o tom i Matěj Kotala. Vyšetřit se nechal loni v Brně poté, co ho málem zabil kokain. Od chvíle, kdy ví, že má ADHD, se jeho život mění k lepšímu.

„Všechno mi najednou začalo dávat smysl. Už vím, jak zvládat různé situace a jak jim předcházet. Když například potřebuji splnit konkrétní úkol a nechci se nechat rozptýlit něčím jiným, což je u ADHD běžné, nastavuji si čas,“ popisuje mladý muž. Kromě toho teď absolvuje v Brně koučovací kurz, který skončí v listopadu.

„Pak bych chtěl jako kouč pomáhat i dalším lidem s podobnými problémy, jako jsem měl já. Už teď ale sdílím videa o ADHD na Instagramu a TikToku. Píšou mi desítky lidí, že jim to pomáhá,“ dodává Kotala.

Než zjistil svou diagnózu, zažíval peklo. A s ním i jeho okolí. Když mu před lety máma telefonovala domů z práce a ptala se například, zda si uklidil pokoj, tvrdil že ano, i když to nebyla pravda.

„Podle mámy jsem často lhal a snažil se okolí přečurat. Ale já nelhal, alespoň ne vědomě. Jen jsem některé věci nechtěl řešit. Dnes už vím, že to byla moje obrana. Tehdy jsem například věřil, že uklidím, než máma přijde domů. Jenže mě vždy něco rozptýlilo, takže jsem to nestihl,“ vzpomíná na rané dětství.

Nedokázal se soustředit

„Měl svůj svět. Nevnímal nás. Zaspával do školy. Ztrácel a zapomínal pomůcky i úkoly. Musela jsem ho pořád kontrolovat. Popisovala jsem mu i poličky ve skříni, přesto byla za chvíli ze všeho jedna velká koule. Nechápala jsem to,“ potvrzuje Matějova máma.

Podle učitelů nebyl hloupý, má maturitu. A protože nebyl divoký, nikdo ho neposlal k odborníkům. Ale nedokázal se soustředit. Asi nejvíc ho mrzelo, když kvůli tomu před koncem střední dopravní školy nezískal vytoužený pilotní průkaz na malá letadla. „Odmala jsem letadla miloval. Už ve školce jsem je stavěl z deky a židlí. Při pohledu na skutečné letadlo jsem byl jako v transu,“ popisuje mladý muž.

Dospělí s ADHD často nestíhají. Naučte se zvládat den bez zahlcení

A přesně to se mu stalo i při prvním letu s instruktorkou. Nedokázal vnímat, co mu říká. Když měl při druhém letu sám nastartovat, vůbec netušil, co má dělat. Instruktorka se naštvala, křičela a z kurzu, který stál tisíce, ho vyhodila. Mladík tehdy zanevřel na letadla, byl naštvaný na instruktorku i na rodiče.

Jenže nikomu nedokázal vysvětlit, jaký má problém. Sám to ještě nevěděl. A jeho situace se zhoršovala poté, co se osamostatnil. Střídal práce, úkoly nezvládal, uspokojení začal nacházet v hazardních hrách. Sázel stále víc, půjčoval si peníze, aniž měl na splátky. Když v roce 2020 dlužil už 1,5 milionu korun, zachránila ho rodina, která mu dodnes pomáhá splácet.

Matěj tehdy dobrovolně nastoupil na léčbu v Praze. „Odborníci mi pomohli. Závislosti na hazardu jsem se zbavil. Bohužel řešili pouze tento problém, žádné komplexní vyšetření nebylo. Ostatní potíže vyplývající z chaosu v mé hlavě tak pokračovaly dál,“ popisuje Kotala.

V armádě začal brát drogy

Rodiče doufali, že by ho mohla srovnat armáda. Nastoupil tam. Ale dobře se cítil jen v Praze, když s kolegy pomáhal s distribucí vakcín proti covidu. Pracoval v budově ministerstva zdravotnictví, bavilo ho komunikovat se zdravotníky či zájemci o očkování, kteří se ptali, kam mají jít.

Návrat do kasáren byl těžký pro něj, ale i pro jeho kolegy a nadřízené. Měl totiž na starosti majetek, ale byl chaotik a spoustu věcí zapomínal. Ztratil i zásobník zbraně... V té době do kasáren dojížděl, stále bydlel v Praze. Tam začal brát drogy. I z armády musel nakonec odejít. Pak málem zemřel.

„Před Vánocemi 2024 mi známý přinesl docela dost kokainu. Měl jsem ho rozprodat. Já nechtěl. Řekl jsem si, že trochu zkusím, a už jsem nedokázal přestat. Vyšňupal jsem ho za tři dny a skončil v nemocnici,“ vzpomíná Matěj Kotala. Po propuštění byl na dně, fyzicky i psychicky. Vrátil se do Ostravy k babičce. Ta ho vykrmila a pomohla mu postavit se znovu na nohy.

Duševní poruchy a sociální sítě. Dokáže nás TikTok „nakazit“ ADHD či autismem?

A protože chtěl svůj život změnit, stál o komplexní vyšetření. „Moc mi pomohlo zjištění, že mám ADHD. Teď už jsem na správné cestě. Narovnal jsem vztahy v rodině, splácím dluh z hazardu, tvrdé drogy neberu. Pracuji rukama v Německu, ale už mám i první tři klienty s ADHD, kterým pomáhám jako kouč. Rád bych se tomu časem věnoval víc,“ dodává Kotala.

V Česku přibývá pracovišť, která nabízejí dospělým diagnostiku a léčbu ADHD i dalších poruch pozornosti nebo terapie zaměřené na osobnostní rozvoj. Mnohá ale nemají smlouvy s pojišťovnami a ceny jsou vysoké. Výhodou však bývá anonymita.

Péče může stát i přes 100 tisíc

K nejdražším patři psychoterapeutické programy pražské kliniky NEO Centrum. Její diagnostické a léčebné pobyty v délce od dvou do šesti týdnů stojí 120 až 250 tisíc. „Od srpna máme novou lékařku, která se v ambulanci i v pobytových programech specializuje na poruchy pozornosti,“ říká ředitelka kliniky Kateřina Marklová.

Je dítě jenom divoké, nebo už má ADHD? Psychiatr vysvětluje, jak to poznáte

Dodává, že individuální ambulantní péči hradí pacientům zdravotní pojišťovny a klinika brzy nabídne také bezplatnou skupinovou psychoterapii.

Rozšíření péče o tyto klienty chystá i Centrum duševní rehabilitace Beroun.

„V polovině října spustíme čtyřtýdenní pobytový psychoterapeutický program léčby ADHD dospělých, přednostně pro ty, které jsme diagnostikovali u nás. Později přidáme ambulantní doléčovací skupinu. A plánujeme také program zaměřený na diagnostiku poruch autistického spektra u dospělých,“ říká vedoucí lékařka Petrásková.

