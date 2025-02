Auta mám ráda, Turek by se divil, co všechno už jsem řídila, říká Pirátka Šípová

Pirátům se v několika volbách za sebou nedařilo. Co byste udělala, abyste ten trend otočila?

Chtěla bych se vrátit ke kořenům. Často slýchám, že už nejsme takoví, jací jsme byli v roce 2017. Chtěla bych se vrátit k momentům, kdy já jako obyčejná volička jsem se seznámila s Pirátskou stranou a rozhodla jsem se, že ji chci volit. Byly to chvíle, kdy jsem Piráty viděla jako dravé, motivované, kompetentní lidi navrhující řešení.

Po konci Ivana Bartoše v čele strany jsme zaznamenali tiskové zprávy od Pirátů o tom, že jsou proti vatikánské smlouvě, jsou pro legalizaci konopí. Je to už ten návrat ke kořenům?

Ještě bych to doplnila. Jsem profesí advokátka a vždy pro mě byla důležitá spravedlnost a to, že Piráti se zastávají těch, kteří tahají za kratší konec provazu.

Podívejme se, co se děje ve světě. Liberální politika je na ústupu. Nebo možná ne na ústupu, ale prostě to vypadá, že krize vytěsňuje liberály z politického prostoru, a mně to dělá starosti. Myslím si, že my jako Piráti máme poukazovat na to, že Česká republika je součástí evropského společenství a jedině v Evropské unii jsme silní.

Sama jsem v Senátu členkou výboru pro evropské záležitosti a jakoby držím ten prst na tepu evropské dynamiky a tohle bych jako lídryně kandidátky chtěla zvedat.

Může ale zrovna tohle Pirátům pomoct? Jak sama říkáte, celosvětový trend je opačný.

Vládní koalice tvoří ti silnější, to ale neznamená, že by měla chybět opozice. Pirátská strana asi v následujícím funkčním období nemůže pomýšlet na vládní angažmá, ale měli bychom být opravdu tou konstruktivní opozicí.

Můžeme si vzít třeba příklad z Progresivního Slovenska a být podobnou silou v Česku.

Rovnou počítáte, že Piráti budou příští čtyři roky v opozici?

Každá politická strana musí cílit na to, aby byla ve vládě. Ale taky jsem realistka a vidím, jak se to vyvíjí. Příští vládu pravděpodobně bude tvořit současná opozice.

To ale ještě neznamená, že bychom neměli mít vizi, co budeme dělat za 10 let. Já tyto vize mám a politická strana jako Piráti má v Česku své místo a vždycky tu bude určitá část voličů, kteří budou chtít program, který nabízíme.

Proč byste měla být lídrem Pirátů do Sněmovny vy a ne Zdeněk Hřib?

Svou kandidaturu vnímám jako nabídku členům a členkám naší strany a bude na nich, koho si vyberou z nás dvou. Je to nabídka, je to výraz demokratického uspořádání strany. Není to o tom, že bych říkala, že já jsem lepší než Zdeněk. Jsem prostě jiná než on.

V něčem se ale určitě chcete od Zdeňka Hřiba odlišit.

Já jsem neřekla, že bychom byli stejní. Oba jsme různé typy osobností. Má prezentace oslovuje třeba více voličky. Jsem velká demokratka a můžu nabídnout parlamentní zkušenost, jsem pátým rokem v Senátu. To je oproti Zdeňku Hřibovi moje výhoda a v kampani by se to určitě mohlo hodit.

Máte ráda auta? Piráti se poslední dobou stávají cílem kampaně ze strany nově vzniklých Motoristů, možná díky tomu, že právě Zdeněk Hřib je pražský radní pro dopravu a preferuje MHD.

Tak Piráti byli vždycky cílem nějaké antikampaně. V předchozích letech to byla migrační politika, to jsem si užila plnými doušky ve své senátní kampani. Teď jsou to samozřejmě auta.

Nevím, nakolik to bude rezonovat, jestli to bude opravdu úplně to klíčové téma. Bylo to v eurovolbách, nevím, jak dlouze lze toto téma recyklovat, ale je zjevné, že Evropa je teď v určité krizi, pokud jde o automobilový průmysl. Já osobně nemůžu hovořit o tom, jaký vztah mají k autům kolegové z Pirátské strany. Já vám sama můžu říct svůj osobní postoj.

Sem s ním.

Nebudu vám říkat, jaké mám auto. Protože nemám žádné, mám služební vůz, který mám k dispozici. Osobně žádné auto nemám, ale musím upřímně říct, že já mám auta ráda.

Dříve jsem jezdila veterány a de facto umím řídit cokoliv, co má čtyři kola. Baví mě to. Ale opravdu něco vlastním. Mám motorku Guzzi Nevada a s tou jezdím na výlety s bráchou. Ze všeho nejraději ale jezdím na kole.

Proč už neřídíte?

Proč jsem se toho zřekla? Můj táta měl veterány rád, ale už nežije. Takže už nemám s kým tuhle vášeň sdílet. Samozřejmě přeju veteránovým fanouškům. Já jsem i někdo, kdo se veteránských akcí účastní, takže mám i videa, jak řídím silná auta z válečné doby.

Docela dobře bych si mohla i s panem Turkem popovídat o těchto věcech a myslím si, že by byl asi překvapený, jak jsem v tom fundovaná. Je problematické, jakým způsobem jsme se jako Česká republika stali závislými na této oblasti. Nesmíme se otáčet zády ke strachu voličů a voliček, že nebudou mít na elektromobil.

Co to znamená?

Naše politika musí být ohleduplná k lidem, kteří nežijí ve městech, protože ve městě můžete použít veřejnou dopravu. Zdraví lidé, pokud chtějí a můžou, dostanou se do práce nebo do školy na kole. Já to považuju i za určitou součást zdravého životního stylu, ale jsem z vesnice, bydlím na vesnici a lidé z vesnice, ti se prostě potřebují do práce dostat a potřebují k tomu auto.

Takže jde o to ochránit zejména zranitelné lidi, kteří si nemohou dovolit elektromobil. Musí mít možnost dostupné dopravy.

Většina lidí si dnes nemůže dovolit elektromobil, netýká se to jenom zranitelných skupin.

Ani já si ho nemůžu dovolit. Jenom chci říct, že já bych si ho hrozně přála. Přála bych si, aby naše škodovka byla schopná dodávat na trh dostatečné množství cenově přijatelných lidových elektromobilů. A zejména naše podnikatelské prostředí potřebuje stabilitu, není možné jeden rok říkat, že budeme podporovat elektromobily, abychom v druhém roce obrátili.

Automobilky vždy musely inovovat svou výrobu, i naše Škoda. Postupný přechod na elektromobilitu je celosvětový trend a my bychom v něm neměli zaostávat za Asií ani Amerikou.

Jak vidíte svoje šance na úspěch? Na podzim jste podpořila Lukáše Wagenknechta, strana si ale zvolila právě Hřiba.

Jsem si vědoma, že je obvyklejší, aby lídrem kandidátky byl předseda. To je pro mě nevýhoda. Zdeněk Hřib ostatně původně odmítal být lídrem. Nicméně moje kandidatura souvisí i s tím, že jsem se vždycky snažila podporovat ženy, aby vstupovaly do politiky.

V Česku máme poměrně slabé zastoupení žen v politice. Svoji kandidaturu proto považuji i za určitý způsob, jak inspirovat ostatní. Přála bych si, abychom měli více zákonodárkyň, a musíme tomu uzpůsobit i to, jakým způsobem ty ženy kandidují.

Takže i kdybych neuspěla jako lídryně strany, považuji svoji kandidaturu za důležitou pro ostatní političky do budoucna. Ženy do čela prostě patří.

Omlouváme se, ale teď to trochu zní, že jedničkou do sněmovních voleb moc být nechcete, ale spíše chcete být inspirací pro ženy a zároveň ukázat, že Zdeněk Hřib bude mít protikandidáta.

Já bych si velmi přála být sněmovní lídryní, protože bych měla zásadní vliv na kampaň a určitě bych se do ní otiskla jinak, než to dělá Zdeněk Hřib. A to, jaká bude kampaň, je dost podstatné i pro mou politickou práci. Nabízím totiž jiný styl. Tohle je ale debata, která proběhne na celostátním fóru.

Usilujete o pozici lídryně, chcete kandidovat do Sněmovny. Ten trend je ale spíš opačný, poslankyně si stěžují na poměry ve Sněmovně, že práce v ní je skoro neslučitelná s rodinným životem a poslanci prchají do Senátu.

No, já mám výhodu, že nebydlím daleko, jsem Středočeška. Mrzí mě, že kolegyně Klára Kocmanová, Martina Ochodnická a Marie Jílková odcházejí ze Sněmovny, jejich návrhy jsem v Senátu vždycky podporovala. Jen bych ráda doplnila, že to nejsou jenom poslankyně/matky, které nechtějí obhajovat mandát.

Jsou to i další mladší poslanci/otcové, jen se o nich tolik nepíše. Je rozhodně chyba, aby politici, kteří jsou rodiči školáků, nebyli ve sněmovně zastoupení kvůli nesmyslným pravidlům jednání sněmovny. Je to ke škodě všem.

Adéla Šípová, senátorka Dostat ženy na čelo kandidátek není jednoduché. Když už se to stane a taková žena se do sněmovny dostane, je neskutečná škoda, že nemůže pokračovat kvůli nesmyslným pravidlům, která k efektivnímu zákonodárství nevedou. Děkuji ti, milá @KlaraKocmanova

https://t.co/xekceakoD8 oblíbit odpovědět

A jste na to připravená? Na všechny ty obstrukce, nepředvídatelné okolnosti, mnohem nepřátelštější prostředí než v Senátu?

Já jsem připravená. Vždycky jsem byla pracovitá, hodně houževnatá a tvrdohlavá. Bude to náročnější, ale jsem na to připravená. Rozhodně to není, že bych nevěděla čeho jdu. Mé děti mě v tom podporují, protože mimo jiné prosazuji opatření pro lepší budoucnost jejich generace.

Není to pro stranu riziko? Když uspějete, Piráti přijdou o jediného svého zástupce v Senátu.

Tohle určitě budeme debatovat i na celostátním fóru. Je to největším minusem toho, když budu kandidovat do Sněmovny. Zároveň ale ve chvíli, kdy pirátská poslankyně Klára Kocmanová ohlásila, že za Středočeský kraj už nebude kandidovat, mám potřebu ji zaskočit.

Po mém zvolení do Senátu to byla moje první asistentka, mám k ní velmi blízko a vím, že ji lidé mají rádi a litují, že už nebude pokračovat.

I když se nestanete celostátní jedničkou, tak uvažujete, že budete kandidovat do Sněmovny jako lídryně ve středních Čechách?

Uvažuji o tom, ale zatím nevím, jak se rozhodnu.