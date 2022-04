Málo míst pro ukrajinské žáky řeší adaptační skupiny, pomohlo by dojíždění

„Pokud bychom měli všechny děti zapojit do českého vzdělávacího systému, okamžitě bychom potřebovali dvě nové (základní) školy a čtyři mateřské,“ upozornila Chmelová na tiskové konferenci, která se konala právě v budově mateřské školy Jasmínová.

Senátorka zdůraznila, že městská část má v současné době 13 základních škol, ve kterých je přes 300 tříd, a 30 mateřských škol o 100 třídách. Před začátkem konfliktu na Ukrajině se v Praze 10 vzdělávalo asi 9 700 dětí.

„Z toho je jasné, že jsme za hranicí naší kapacity poskytnout plnohodnotnou integraci ukrajinským dětem do našeho školství,“ prohlásila a upozornila na to, že se stejným problémem se potýká celá Praha i další větší města.

Její slova potvrdil i ukrajinský velvyslanec v České republice Jevhen Perebyjnis. Kapacity podle něj nejsou dostatečné pro integraci všech ukrajinských žáků.

Děti by mohly dojíždět autobusem

„Naplnili jsme naše kapacity, které jsme v předškolním a základním vzdělávání měli. V tuto chvíli můžeme zřizovat pouze adaptační skupiny,“ řekla Chmelová. Podle ní se rovněž snaží vytvářet a zaplňovat adaptační skupiny přímo ve školách. „V tuto chvíli máme dalších asi 150 míst v našich základních školách, kam postupně přichází ukrajinské děti,“ vysvětlila.

Volná místa ve školách chybí podle Chmelové i v dalších velkých městech. Řešení vidí například ve využití kapacit Středočeského kraje.

„Umíme si představit, že i tyto děti mohou cestovat autobusem do školy do dojezdové vzdálenosti 40 minut a obsadit volná místa, která v kraji jsou,“ prohlásila. Samospráva by mohla organizovat odvoz i doprovod žáků. Podle starostky je ale potřeba, aby vláda vyslala signál.

Podle Perebyjnise i Chmelové by dalším řešení bylo zřízení ukrajinských škol. „Tady existuje legislativní problém, který bychom měli projednat s vládou, parlamentem a zástupci samosprávy, což jsme připraveni udělat,“ vysvětlil Perebyjnis.

Školy měly problémy s kapacitou už před uprchlickou krizí

Ředitelkám mateřských škol na Praze 10 podle slov ředitelky MŠ Hřibská a jedné z iniciátorů adaptační skupiny Martiny Drbohlavové bylo od začátku uprchlické krize jasné, že kapacity stačit nebudou. „Dlouhodobě řešíme kapacitní problémy i bez uprchlické krize,“ odůvodnila.

Na zřízení adaptační skupiny v prázdné budově v Jasmínové ulici se ředitelky školek domluvily s městskou částí Prahy 10, která objekt vlastní. Základní vybavení a hračky získali od ostatních mateřských škol. „Oslovili jsme několik subjektů, které nám poskytly sponzorské dary, ať už finanční, nebo přebytky svého materiálů,“ doplnila ředitelka. Pracoviště zprovoznili během tří týdnů.

Důležité bylo podle ní zajištění personálu. „Počítali jsme s tím, že děti budou vytrženy z jejich kořenů, že neznáme jejich příběh. Nevíme, kolik dětí sem bude nastupovat s traumatem. Proto jsme chtěli, aby se o ně staraly rodilé mluvčí,“ vysvětlila. Personál se pro adaptační skupinu nakonec sehnat podařilo. „Část pracuje dobrovolnicky. Bez toho bychom se neobešli,“ přiznala.

Skupina funguje týden. V současné době má ještě volnou kapacitu, místa budou podle Drbohlavové postupně zaplňovat.

Český jazyk se učí děti i dospělí

Praha 10 v rámci snahy o integraci ukrajinských uprchlíků vyčlenila byty pro takzvané pomáhající profese, které mají být pro integraci potřeba. Mezi takové profese patří například lékaři nebo učitelé. „Máme tady dvě pediatričky, které by okamžitě chtěly nastoupit do polikliniky, ale česká legislativa to neumožňuje,“ vysvětlila. Lékařky by přitom jinak mohly léčit ukrajinské děti, které v Česku dosud pediatra nemají.

Podle starostky by měla být vláda „odvážnější“ v tom, jak najít způsob zapojení Ukrajinců do pracovního systému.

Městská část také spustila kurzy českého jazyka. Starostka Prahy 10 redakci iDNES.cz řekla, že se jedná o pět skupin. Dvě z nich jsou určené pro děti, na které nezbylo místo ve školách. Kurzy probíhají dvě hodiny dvakrát týdně.

„Naše zkušenost je, že ukrajinské děti mají dopoledne distanční výuku ve své ukrajinské škole, odpoledne pak mají od nás kurzy češtiny,“ řekla Chmelová a zdůraznila, že je pro děti důležité, aby se potkávaly s českými vrstevníky.

Chmelová rovněž upozornila na rozdílné školské systémy Česka a Ukrajiny. Problémy podle ní mají dospívající. „Sedmnáctiletí, kteří k nám přijíždějí, jsou z pohledu ukrajinského vzdělávacího systému na vysokých školách,“ upozorňuje a dodává, že současná legislativa umožňuje přijímat děti na zvážení ředitele do prvních ročníků středních škol. Ukrajinci se tak musí vrátit do prvního ročníku, přestože jsou mnohdy až o tři roky starší. Starostka zdůraznila, že ukrajinští žáci nemuseli skládat zkoušku z češtiny.