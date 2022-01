Lepší než švarcsystém. Poslanci využívají stážisty úplně zadarmo

Dostat se do Poslanecké sněmovny na stáž je pro mnohé studenty vysněnou metou v cestě za atraktivním profesním životopisem. Má to však nepříjemný háček. Na rozdíl třeba od Evropského parlamentu se v českém prostředí za to nedostává finanční odměny. A to jsou nároky Sněmovny vysoké, včetně požadavku na odpracování 20 hodin týdně.