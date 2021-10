Při covidu přibylo diabetu i chorob srdce. Bijeme na poplach, řekl Vojtěch

„Vždy říkám, že nejlepší je ta nemoc, která vůbec nevznikne, anebo pokud již vznikne, tak ji podchytit na úplném počátku, aby bylo možno ji řešit a důsledky pak nebyly fatální. Bohužel situace s covidem prevenci zcela utlumila, a proto nyní bijeme na poplach,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na středečním setkání s novináři.

Přestože se podle něj život po pandemii vrátil už téměř k normálu, v ordinacích praktických lékařů to vidět není. „Chtěl bych proto požádat občany, pečujte o své zdraví, choďte pravidelně k lékaři na prohlídky a pokud cítíte zdravotní problém, co nejdříve vyhledejte lékařskou pomoc. Zdraví je to nejcennější, co máme, a máme ho jen jedno,“ doplnil Vojtěch s tím, že občané mají hrazené celé spektrum preventivních prohlídek a screeningových programů.

Jeho resort si nechal zpracovat dva průzkumy, aby zdokumentoval situaci v ordinacích. Z dotazníku, který vyplnilo 410 praktických lékařů, vyplynulo, že devadesát procent z nich zaznamenal během epidemie pokles návštěvnosti ve svých ordinacích. U čtvrtiny šlo o pokles o více než polovinu. Téměř každý pak zaznamenal vyšší zájem o komunikaci na dálku.

Až dva ze tří lékařů se pak setkali s tím, že odložená osobní prohlídka vedla k vážnému zhoršení zdravotního stavu. Desetina praktiků dokonce uvedla, že se s takovými případy setkávalo u minimálně čtvrtiny vyšetřovaných. Nejčastěji kvůli sociální izolaci, nedostatečné aktivitě a stresu. Dalšími příčinami bylo odložení plánovaných výkonů, postcovidové problémy a neřešení potíží s lékařem.

Více diabetu, srdečních i onkologických onemocnění

Dle praktiků v populaci vlivem pandemie vzrostl výskyt diabetu, srdečních a onkologických onemocnění. Necelé třetina praktických lékařů pak vypozorovala také výskyt nově diagnostikovaných psychologických obtíží.

„Během covidu jsme si ověřili, že distanční konzultace může být ve vhodných situacích užitečným nástrojem, ale přesvědčili jsme se, že nemůže dlouhodoběji nahradit plnohodnotný kontakt lékaře s pacientem, který je možný pouze při fyzické přítomnosti pacienta v ordinaci,“ řekl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

„Komunikace na dálku však nemůže být jediná komunikace s lékařem. Je to doplněk k pravidelným osobním návštěvám,“ souhlasí ministr Vojtěch. Vyzdvihl však roli eReceptu, díky kterému se podle něj dostala řada lidí k lékům, které by jim jinak chyběly. Recept si totiž osobně v ordinaci vyzvedávalo jen 1,22 procent pacientů.

„Na základě zkušeností z našich lékáren, které znají své pravidelné pacienty, mohu potvrdit, že zejména za první covidové vlny zanedbávali chroničtí pacienti medikaci – zkrátka si přestali chodit pro recepty, a tedy i pro své léky,“ podotkl však za Asociaci provozovatelů lékárenských sítí předseda jejího představenstva Daniel Horák.



Prevenci Češi zanedbávají dlouhodobě

Druhý průzkum, který realizovala výzkumná agentura Ipsos mezi 1 050 respondenty, ukázal, že Češi prevenci zanedbávají i při normální epidemické situaci. Na běžné preventivní prohlídky nechodí pravidelně třetina lidí. Každý desátý dokonce řeší pouze akutní problémy a prevenci neřeší vůbec.

Méně se o své zdraví starají muži – prohlídky zanedbává až 40 procent, u žen je to o necelých deset procent méně. Preventivní prohlídky nepovažuje za důležité téměř polovina lidí ve skupině od 27 do 44 let – tedy mladší lidé v produktivním věku.

Výrazný pokles zájmu nastal během epidemie u preventivních screeningů. Nejvíce u screeningu nádoru tlustého střeva a konečníku, za celý rok 2020 bylo vyšetřeno o asi sedmnáct procent méně lidí než v roce předešlém. Co naopak zůstalo na prakticky stejné hodnotě, byly prohlídky u dětských praktických lékařů. Ti i v dubnu loňského roku vyšetřovali děti stejně jako normálně. Naopak u praktiků pro dospělé v dubnu 2020 poklesl počet preventivních prohlídek až o 68 procent. Řada z nich se však dohnala v létě a letos již pokles nenastal.

S cílem vrátit lidi zpět do ordinací spouští nyní ministerstvo zdravotnictví kampaň s názvem „Dřív než bude pozdě“. Setkat by se s ní měli lidé především v lékárnách, které dobrovolně poskytly své prostory pro reklamy.