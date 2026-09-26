Věděl jsem, že v koalici na to nejsou jednotné názory. Rozsah výhrad byl ale větší, než jsem čekal. Odložení však nepovažuji za konec návrhu.
Pojišťovny musí počítat s postihy. Vojtěch hájí i kritizované změny ve zdravotnictví
Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády
Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...
Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii
Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...
Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl
Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...
Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech
Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...
Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli
Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...
Na baterky nebo se dvěma motory. Češi představili na veletrhu železniční novinky
Druhá generace bezemisních bateriových vlaků nebo nová lokomotiva výrobce z České Třebové, která vyrostla z posunovací v plnohodnotný stroj pro vozbu nákladních souprav. Čeští výrobci představili na...
Pojistka proti blackoutu. Místo dieselu firmy nasazují plynové generátory
Záložní zdroje energie využívají domácnosti v odlehlejších oblastech a čím dál více i firmy. Podniky a nejrůznější výrobny mají stále vyšší nároky na nepřetržitý provoz svých důležitých technologií,...
Lotyšská politička sní o funkci premiérky. Její otec dodával dračí zuby Rusku
V Lotyšsku vrcholí předvolební kampaň, už příští týden půjdou lidé k parlamentním volbám. Kandiduje v nich i strana Suverénní moc v čele s Julijí Stepanenkovou, jež by se jednou ráda stala lotyšskou...
Pojišťovny musí počítat s postihy. Vojtěch hájí i kritizované změny ve zdravotnictví
Zdravotnictví čeká řada novinek, šéf resortu již přišel s konkrétními návrhy. Odborníci většinu jeho nápadů vítají, ale část kritizují. Přidává se opozice, někdy není shoda ani v koalici. „Změny...
Napětí na hranici s Afghánistánem. Provázel ho pákistánský letecký útok
Napětí mezi Pákistánem a Afghánistánem znovu eskaluje. Pákistánské letectvo podle Islámábádu udeřilo na deset míst v Afghánistánu, která měla sloužit ke skladování a odpalování dronů. Afghánské...
Na chorvatsko-slovinské hranici utonulo v řece několik migrantů
Chorvatská policie z řeky Kupa (slovinsky Kólpa) na hranici se Slovinskem vyzvedla pět utonulých migrantů. Dalších zhruba 20 migrantů se zachránilo, uvedla policie v prohlášení. Řeka tvoří část...
Kamiony kontroloval na D1 vrtulník. Jeden řidič předjížděl pod vlivem alkoholu
Policisté v pátek na dálnici D1 kontrolovali dodržování zákazu předjíždění kamionů. Do akce se zapojil také speciální vrtulník. Jeden z řidičů, který zákaz porušil, byl pod vlivem alkoholu....
Slovenské vládě hrozí ztráta většiny, tvrdí Fico. Na vině je výměna ministra
Slovenská vládní koalice se dostala do dalšího sporu, který může ohrozit její těsnou většinu v parlamentu. SNS Andreje Danka dál požaduje odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby, premiér...
Český turista zemřel při pádu v horách ve Švýcarsku
U švýcarského Lucernu zahynul 18letý český turista, který se ve čtvrtek zřítil v prudkém terénu na hoře Pilatus. Záchranáři ho nalezli už mrtvého, informovala v pátek podle místních médií policie.
Až tři dny týdně doma. Soukromníci home office omezují, ve veřejném sektoru roste
Zatímco za covidu bylo ve většině firem běžné pracovat z domova, v posledních dvou letech od toho soukromá sféra spíše ustupuje a snaží se „nahnat“ lidi zpět do kanceláří. Ve veřejném sektoru ale...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Pobaltí utiskuje ruskojazyčnou menšinu, reagujeme jen humanitárně, řekl Putin
Rusko se nepřipravuje k žádnému střetu s Evropou. V pátek to podle agentury Interfax prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň řekl, že Rusko ví o tom, že pobaltské republiky porušují práva...
Pobodání dvou Židů v Londýně: Není dost důkazů pro terorismus, říká prokuratura
Muž obžalovaný z dubnového pokusu o vraždu dvou Židů v Londýně v pátek u soudu vinu popřel. Prokurátorka uvedla, že není dostatek důkazů pro označení činu za teroristický.