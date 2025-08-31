Praktických lékařů bude přibývat, čekání na vyšetření zkrátí eŽádanka, věří Válek

Praktického lékaře v loňském roce nemělo 554 tisíc pojištěnců v České republice, z toho 105 tisíc dětí. Vyplývá to z dat, které na začátku prázdnin zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví.
Počet praktických lékařů pro děti i pro dospělé se ale podle Válka ustálil a podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR by měla křivka stoupat. „Nejenom, že bude praktických doktorů přibývat, ale bude se snižovat také jejich průměrný věk,“ uvedl ministr zdravotnictví v debatě v České televizi.
Bez praktika je v Česku půl milionu lidí. Válek chce posílit péči v regionech
Situace je ale horší u sester, které ve zdravotnictví chybí. I tady by se ale podle Válka měla situace brzy zlepšit. Zatímco vychovat praktického lékaře trvá zhruba 10 let (6 let studia a přibližně 4 roky atestace), počet zdravotních sester je možné zvýšit již za 3 roky. I proto vláda schválila navýšení počtu sester na nelékařských zdravotnických školách v průměru o 30 procent.
ČT v rámci pořadu Otázky Václava Moravce také zveřejnila průzkum společnosti Kantar, který se zabýval hodnocením českého zdravotnictví občany ČR. Zatímco chování personálu či kvalita ošetření byla hodnocena převážně pozitivně, respondenti jako problém vidí čekací dobu na ošetření. Za problém to označilo 59 % lidí v průzkumu.
Virtuální fronta u lékaře. Recepty stran na rychlejší vyšetření a operace
„Máme velmi pokročilou akutní medicínu, problém je u ambulantních ošetření, které nejsou akutní. Navýšili jsme však počet ambulantních přístrojů. Poprvé po mnoha letech se nám také podařilo zvýšit počet screeningů,“ uvedl Válek. Od 1. ledna 2026 by měla s tímto problémem pomoci také elektronická žádanka. Pacientům by měla zjednodušit cestu k lékaři a zkrátit čekací dobu. Zároveň je to podle Válka cesta, jakým způsobem sledovat počet ošetření.