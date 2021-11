Po prodělání covidu se naočkujte, prosí Vojtěch. Je to nejlepší imunita, říká

Dostál se v debatě s kolegy ze zdravotnictví dostal do křížku pro svůj názor, že by lidem k životu bez omezení stačily protilátky z prodělání nemoci. Ty by navíc měly být uznávány déle než současných 180 dní.

„Stát by měl uznávat přirozenou imunitu proděláním nemoci. Protilátky by měly chránit 1,5 až 2 roky,“ stál si tvrdošíjně za svým Dostál. Oháněl se přitom studií, jež byla publikovaná ve vědeckém časopise Nature.

Až to schválí ECDC, rád vyhovím, říká Vojtěch

Dostálova slova nenechala chladným dosluhujícího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Upozornil, že ani při jednáních na evropské úrovni není uznávání protilátek tématem.

„Debata za mě není na místě,“ začal Vojtěch a doplnil: „V Evropě se všichni diví, že o tom vůbec mluvíme. Až to schválí ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, pozn. red.), rád to příjmu. Imunita získaná po očkování je trvalejšího charakteru.“

4. listopadu 2021

I když Vojtěch, jenž po konci na ministerstvu zdravotnictví zamíří do diplomacie a přesídlí na českou ambasádu ve Finsku, odmítá uznat protilátky na stejnou úroveň jako očkování či negativní test, částečně s nimi počítá.

„Každý, kdo prodělal nemoc, nechť se naočkuje. To je ta nejlepší imunita a pro tyto lidi epidemie skončila. Nemusí nic řešit, jsou stoprocentně chránění,“ řekl Vojtěch v Partii Terezy Tománkové na CNN Prima News.

Tézi o protilátkách podle něj vyvrací i studie ECDC. Upozornil navíc, že i kdyby Česko vydávalo covidpass pouze na základě prodělání nemoci, v zahraničí by Čechům takové potvrzení nestačilo.

Podle ředitele Fakultní nemocnice Motol Miloslava Ludvíka část neočkovaných poukazuje na skutečnost, že i naočkovaní lidé mohou covidem-19 onemocnět či být jeho přenašečem.

„Problém je v tom, že žádný lék není stoprocentně účinný. Je deset procent lidí, které naočkujete a onemocní,“ přiznal Ludvík a ihned doplnil: „A právě těch deset procent lidí je důkazem, že vakcína funguje.“



Stejně jako Vojtěch ani Ludvík by protilátky zcela nezavrhoval a využil jich k dalšímu použití. „Ideální je mít protilátky a „bum“, na to vakcínu,“ řekl.

Šéf největší české nemocnice navíc upozorňuje, že lidem sice může testováním vyjít výsledek o protilátkách v těle, nemusí se ale jednat o množství potřebné k rezistenci proti onemocnění koronavirem.

Lidstvo už na katastrofy není zvyklé

Hejtman Jihočeského kraje a šéf Asociace krajů ČR Martin Kuba míní, že lidstvo si už nepamatuje na předchozí velké epidemie typu španělské chřipky. „Nejsme zvyklí, že si lidstvo prochází něčím, co nejsme schopni vyřešit za pět minut. Kdo rozumí medicíně musí přiznat, že je to věc, se kterou se musíme prát delší dobu,“ řekl.



V Partii rovněž přiznal, že debata během takto zásadní pandemie musí být otevřená a vše se musí říkat tak, jak je. Rovněž taky podpořil názor kolegů z praxe, že nejlevnějším a zároveň nejúčinnějším způsobem boje s covidem-19 je očkování, což uvedl na příkladu.

Ke kritice veřejnosti, že v nemocnici údajně leží stejný počet očkovaných i neočkovaných, uvedl hypotetický příklad, který připomíná, že pravděpodobnost onemocnět po očkování je mnohem nižší:

„Máme sto seniorů a pětaosmdesát z nich je očkovaných, patnáct ne. A v nemocnici nám leží dvacet lidí - deset z každé strany. Kdybych vám řekl, že z každé skupiny denně zemře deset lidí, asi všichni bychom v danou chvíli chtěli spadat do kategorie těch pětaosmdesáti očkovaných, než být v menší skupině patnácti neočkovaných,“ řekl.

Ludvík si na to konto posteskl: „Loni jsme čekali jako na spásu na očkování a teď toho nevyužijeme.“