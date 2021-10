Jak zpomalit covid a neskončit v lockdownu. Hostem Rozstřelu bude Adam Vojtěch

Současný ministr zdravotnictví bude mluvit o tom, co se chystá udělat pro to, aby čísla pozitivních covid pacientů dál nerostla. Vyjádří se také k tomu, zda by se přiklonil k povinnému očkování zaměstnanců, tak jako to udělala Itálie a chystá se k tomu Rakousko.

Řeč přijde i na lockdown a zda si Vojtěch myslí, že se do podobné situace jako minulý rok může Česko během zimy dostat. V poslední době stoupají i hospitalizace covid pozitivních pacientů. Aktuálně je v nemocnicích 620 obsazených covid lůžek, ještě před týdnem to bylo asi o 200 méně.

Adam Vojtěch se vyjádří k tomu, jaká je hranice počtu hospitalizovaných, při které hrozí omezení běžné nemocniční péče, jako jsou například plánované operace.

Na tiskové konferenci vlády o opatřeních ke zpomalení šíření koronaviru si premiér Babiš stěžoval na to, že se budoucí vláda nezapojuje do řešení pandemie. Vojtěch bude mluvit i tom, zda je ve spojení s jeho případným nástupcem profesorem Válkem.

Adam Vojtěch byl ministrem zdravotnictví od roku 2017 dvakrát. První období skončilo jeho rezignací v září 2020, poté převzal křeslo zpět po Petru Arenbergerovi 26. května 2021. Ve vládě je jako nestraník za ANO. Po skončení ve funkci ministra zdravotnictví ho čeká místo velvyslance ve Finsku.