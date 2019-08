Vyšší daně a omezení reklamy. Vojtěch si chce po tabáku políčit na alkohol

Loni jste mluvil o tom, že za první rok platnosti protikuřáckého zákona klesl počet kuřáků o 3,5 procenta. Jak je to o rok později?

U dospělé generace další změnu neregistrujeme. Ale u nejnižší věkové skupiny – od 15 do 24 let, kde tento návyk vzniká – počet kuřáků dál klesá. Může to být dáno i tím, že mladí přecházejí na jiné formy tabáku, například zahřívaný tabák. Ale ten pokles je skutečně výrazný.

Co to znamená výrazný pokles?

Kolem deseti až patnácti procent.

Jak víte, že ten pokles je zrovna díky protikuřáckému zákonu?

Nic jiného se ve společnosti nezměnilo, aby změna byla natolik výrazná. Víme, že kouření přímo souvisí s výskytem infarktu či astmatu, a pokud dnes máme nekuřácké prostory a výrazněji se omezilo pasivní kouření, je zřejmé, že pokles hospitalizací s tím souvisí.

Protikuřácký zákon platí přes dva roky, uvažujete o nějakých změnách?

V tuto chvíli ne. Určitě nepřichází v úvahu jakákoli změna, která by ten zákon zmírňovala. Zpřísnění pak možné je, ale není to teď na pořadu dne. Zkušenosti ze zahraničí říkají, že relevantní doba k posouzení takového zákona je kolem pěti let.

Dva jsou už pryč, takže za tři roky nás čekají další zákazy, třeba za volantem?

Jestli u toho ještě budu, tak je možné, že se o změnách budeme bavit. Sledujeme trendy v zahraničí, ve Švédsku třeba teď zakazují kouření před samotnými hospodami.

Byl byste pro?

Myslím, že bude úspěch, když zákon následující tři roky zůstane tak, jak je, pak ho vyhodnotíme a případně moji nástupci budou dělat nějaké změny. Relevantnější pro nás teď spíš je boj proti alkoholu, protože tam na rozdíl od tabáku pokles nevidíme, naopak jsme na předních příčkách spotřeby.

Slyšel jsem, že uvažujete o omezení reklamy, jak je to aktuální?

Diskutujeme o tom a připravujeme konkrétní návrh. Zatímco u tabáku je reklama v elektronických i tištěných médiích v podstatě zakázaná, možná je pouze tam, kde se tabák prodává, u alkoholu žádné omezení není. Přitom ty dopady jsou často ještě horší než u tabáku, mám teď na mysli patologické jevy, jako je kriminalita.

Kde by tedy měla být reklama na alkohol zakázaná?

Neměla by být v televizi. Výrobci alkoholu do této reklamy investují miliardy korun. Alkohol je prezentován jako něco, co je součástí společnosti, kde jsou lidé spokojení a šťastní, přitom v reálu je to úplně naopak, způsobuje to rozvraty rodin a další pohromy. První zkušenosti s alkoholem u nás bohužel mládež získává už ve 12 letech a takového člověka propracovaná reklama může snadno ovlivnit.

A co internetová média a noviny a časopisy?

Zatím je to v debatě. Nechtěl bych ještě říkat, jak to konkrétně bude, ale diskutujeme o tom s ministerstvem kultury i průmyslu a obchodu. Teď také pracujeme na vyšším zdanění lihu, za posledních deset let se spotřební daň na líh vůbec nezvýšila, takže ve Sněmovně je teď návrh, který by ji zvýšil o 13 procent. Vzhledem k tomu, že se zvyšují životní úroveň a platy, alkohol se stává dostupnějším. Odborníci doporučují i nějakou restrikci dostupnosti alkoholu.

Jak si to představujete? Prodávat alkohol až od 21 let jako v USA? Nebo jen ve vybraných obchodech?

Díváme se po zahraničních modelech, kde třeba některé obchody nesmějí prodávat tvrdý alkohol. Ale jasnou představu ještě nemáme. Teď se chceme soustředit na vyšší zdanění a reklamu.