Vojtěch nastínil konec roušek. Jenže očkovaní přenašeči to asi neumožní

Původním záměrem ministerstva zdravotnictví bylo naočkovat sedmdesát procent obyvatelstva. Právě tato hranice má sloužit jako vstupenka k ještě normálnějšímu životu – má dojít ke zrušení povinnosti nosit roušku či uvolnění opatření pro hromadné akce. Ve včerejších Otázkách Václava Moravce ale ministr přiznal, že je potřeba dosáhnout sedmdesátipětiprocentní proočkovanosti.

„Bylo by ideální mít vyšší hranici, ale musíme zároveň mít reálná očekávání,“ řekl Vojtěch, podle nějž se hranice zvedla o pět procent kvůli nakažlivější mutaci delta. Prezident České lékařské komory Milan Kubek by raději hranici ještě navýšil. „Delta vyžaduje 85 až 90 procent lidí, kteří jsou očkovaní nebo nemoc prodělali,“ varoval u Moravce.

Inspirace k odložení roušek přichází například z Irska, které hodlá zrušit většinu protipandemických opatření, nebo z Dánska, které to již učinilo.



Vše však možná překazí americký výzkum Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Právě jeho výsledky, které získala redakce The New York Times, nevyznívají dobře ani pro ty, kteří jsou plně očkovaní. Data ukazují, že očkovaní lidé nakažení variantou delta nesou obrovské množství viru v nose a krku.

Zjištění je tak v rozporu s tím, co vědci pozorovali u očkovaných lidí infikovaných předchozími verzemi koronaviru, kteří většinou vypadali, že nejsou schopni nakazit ostatní.

Tato zjištění by proto mohla mít dopad nejen na Američany, ale i lidi v Evropě. Jinými slovy by totiž nemusela stačit ani stoprocentní proočkovanost, jelikož covidem-19 se mohou nakazit i lidé po dokončeném očkování. Většinou mají mít lehčí průběh, jenže se ztrátou účinnosti druhé dávky to u zranitelných lidí neplatí. Pokud se nepřeočkují, budou opět ve větším ohrožení.

Irové jdou vlastní cestou

Zatímco se v Česku odborníci dohadují o ideální hranici proočkovanosti, v Irsku zruší téměř všechna protipandemická omezení. Podle tamního premiéra Miecheála Martina k tomu dojde již v říjnu.

Od 22. října zruší požadavek na očkovací osvědčení v barech a restauracích, stejně jako veškerá omezení počtu účastníků vnitřních a venkovních akcí. V rámci postupného uvolňování omezení vláda příští týden doporučuje znovuotevření divadel a kin na 60 procent kapacity a od 20. září návrat všech pracovníků do kanceláří, uvedla agentura Reuters.

To očkovací premiant Izrael rozjel v srpnu očkování třetí dávkou, stejnou cestou se vydá i Česká republika. Prvotně bude posilující dávka pro lidi nad šedesát let, podmínkou bude minimálně osmiměsíční rozestup od druhého očkování.

„Od 10. září budou lidé dostávat upozornění ve formě SMS zprávy, že mohou využít tuto možnost buď u praktického lékaře, nebo rezervací v systému,“ dodal Vojtěch.