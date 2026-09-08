Vojtěch představil některé změny už v červnu. Za nejpodstatnější označil digitalizaci zdravotnictví, především zavedení elektronické žádanky jako povinného nástroje. Plánovány jsou také legislativní změny a nové možnosti práce se zdravotnickými daty.
Většina reforem má být zavedena v průběhu příštího roku, na rok 2029 je následně naplánováno zavedení povinné elektronické zdravotnické dokumentace. „Vznikají registrované výměnné sítě a sdílený zdravotní záznam, díky němuž budou lékaři schopni vidět informace o vyšetřeních,“ uvedl ministr v červnu.
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Vojtěch představil plánované změny ve zdravotnictví. Zahrnují digitalizaci i úspory
V současnosti jsou však jedním z hlavních témat také úspory, které Vojtěch představil v pondělí. V úhradové vyhlášce pro příští rok počítá s úsporou šesti miliard korun.
Zároveň připouští, že ve veřejném zdravotnictví existuje řada systémových neefektivit. „Hledejme právě ty neefektivity, které nebudou mít dopad na péči o pacienty, o tom si myslím, že je hlavně ta debata,“ řekl Vojtěch v pondělí.
O neefektivitě zdravotnictví mluvil na konci srpna v pořadu Partie na CNN Prima News také prezident Petr Pavel. Podle něj je reforma zdravotnictví jednou z klíčových priorit a připustil, že problém nespočívá v nedostatku financí, ale v jejich neefektivním využívání a špatně nastavené struktuře péče.
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Jedním z problémů je podle něj také příliš vysoký počet nemocnic vzhledem k počtu obyvatel a rozloze země. Řešením by podle prezidenta mohlo být zrušení některých okresních nemocnic, což by podle něj vedlo ke kvalitnější péči při zachování přijatelné dojezdové vzdálenosti ke zdravotnickým zařízením.