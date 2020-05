Vojtěch: Změníme zákon, odměnu za péči o pacienty dostanou všichni lékaři

Odměna by se nevztahovala pouze na lékaře ve státních nemocnicích, ale i na ty, které zřizují soukromí provozovatelé nebo kraje.

„Chystáme změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tu chceme předložit na vládu do dvou týdnů tak, aby v týdnu od 25. května šla do Sněmovny ve stavu legislativní nouze,“ uvedl Vojtěch.

„Na základě toho vydáme kompenzační vyhlášku, která zohlední sníženou produkci nemocnic. Chceme, aby nikdo na tom nebyl bit, aby poskytovatelé, kteří se starali o covidové pacienty, měli určitou bonifikaci, protože s tím stávající úhradová vyhláška nepočítala,“ vysvětlil. Uvedl, že v praxi to bude znamenat, že nemocnice nebudou muset vracet zálohy od pojišťoven.

„Uděláme vše pro komplexní změnu, kdy oceníme ty, kteří skutečně byli zapojeni a zároveň garantujeme, že nebudou kráceny zálohy zdravotnickým zařízením, pokud bude splněna alespoň částečná produkce,“ doplnil.

Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo koncem dubna státní nemocnice, aby daly zdravotníkům mimořádné odměny. Odbory to kritizovaly a uvedly, že by ministerstvo mělo přidat peníze na odměny zdravotníků i v regionech, tedy v nemocnicích zřizovaných kraji, městy nebo soukromníky.

Ministr v pořadu dodal uvedl, že odměny by měli svým lékařům přiznat i jiní zřizovatelé než stát - měly by na to mít dost peněz z úhrad od pojišťoven.

„U ostatních nemocnic se to bude muset řešit skrze úhradovou vyhlášku, ministerstvo samo nedisponuje finančními prostředky. Proto budeme muset udělat změnu úhradové vyhlášky,“ řekl ministr. Lékaři například v krajských nemocnicích by měli peníze dostat již nyní, protože nemocnice na to podle Vojtěcha peníze z úhrad mají.

Do kina ano, zpět do školy ještě ne

Zdravotní pojišťovny už v březnu deklarovaly, že nemocnicím nechají původní výši záloh i v případě, že v době epidemie ošetřily méně pacientů, a nebudou tak vyžadovat jejich vracení. Zdravotnictví mělo mít letos s dispozici asi 350 miliard korun, zhruba polovina jde do nemocnic. Ministerstvo odhadlo, že schodek veřejného zdravotního pojištění bude letos zhruba 40 miliard. Pojišťovny ho dorovnají z rezerv z minulých let.

Kubek v pořadu kritizoval ministra kvůli přijímaným opatřením související s uvolněním situace v České republice. Podle šéfa lékařské komory jsou opatření podle něj chaotická a lobbistická. Kubek mimo jiné také uvedl, že vláda podmiňovala rozvolňování opatření spuštěním projektu chytré karantény od Velikonoc nebo vypracováním studie promořenosti.

„Pak se na to zapomnělo. S exaktními daty se zachází tak, jak se to politicky hodí,“ řekl Kubek. Ministra se ptal, jak je možné, že děti mohou do kin, ale nemohou do škol, jsou povolené svatby do sta lidí a podobně. „Mrzí mě, že se přístup tak zásadně mění a mění se účelově. Virus žádné výjimky nebere. Na svatbách se lidé budou líbat, budou spolu jíst, budou veselí. To je živná půda pro virus,“ kritizoval vládní nařízení Kubek.

Podle Vojtěcha jsou však vládní opatření přijatá v souladu s epidemiology a v souladu se stanoviskem šéfa pracovní skupiny pro řízení uvolňování karanténních opatření Rastislavem Maďarem. „Počet 100 lidí je ten maximální. Lidé musí dodržet rozestupy, musí tam být sociální distanc. To ve škole nejde zařídit,“ poukázal ministr.

Mluvil také o tom, že u školáků může hrozit, že by pak nemocí nakazili rodiče, či prarodiče. V kinech lze na rozdíl od škol zajistit dodržování opatření, například bezpečné vzdálenosti s ohledem na obsazení sedadel v kinosálech.

„Jsme proto se školami opatrnější,“ dodal Vojtěch s tím, že pokud situace bude příznivá, od června by se mohli vrátit žáci druhého stupně do škol. Návrat by byl na dobrovolné bázi.

Podle současných rozhodnutí se 11. květnamohou vrátit do škol žáci devátých tříd, maturanti a žáci posledních ročníků středních škol a vyšších odborných škol.

„Nemůžeme pod plošnými restriktivními opatřeními žít měsíce nebo roky,“ řekl Vojtěch. Podle něj je třeba, aby lidé nadále dodržovali preventivní opatření, tedy nosili roušky a dodržovali hygienu rukou a sociální odstup. Pokud by se situace zhoršila, rozvolňování opatření by se muselo zpomalit.



Zbrzdění by podle ministra nastalo v případě, pokud by narostl počet pozitivně testovaných například na 400 za den, výrazně by vzrostl počet hospitalizovaných s nemocí covid-19 nad nynějších 300 pacientů a jeden nakažený v ČR by covidem-19 infikoval další dva lidi. Nyní toto reprodukční číslo činí 0,7, což znamená, že epidemie je na ústupu. Kubek oponoval, že opětovné zpřísnění opatření by mělo nastat, pokud by jeden infikovaný nakazil dalšího.