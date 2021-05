Lékaře konec Arenbergera překvapil. Vojtěch je skvělý tah, myslí si Maďar

„Je to tragikomická situace, když se ministři zdravotnictví střídají jako apoštolové na orloji. Něco takového si zdravotnictví nezaslouží,“ komentoval věc prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Na Vojtěcha nemá dobrý názor. „Není velmi dobrý ministr, ale je velmi loajální k Andreji Babišovi. Svědčí to o tom, že tu funkci zřejmě nikdo není ochotný vzít,“ řekl šéf lékařů na otázku, co si o staronovém ministrovi myslí.



Připomněl situaci vloni na podzim, kdy Vojtěch dle jeho slov svou naprostou loajalitou k premiérovi způsobil rozjetí podzimní vlny epidemie. Pro zdravotnictví to je proto podle něj velmi špatná zpráva. Nyní ale doufá, že se Vojtěch z celé věci poučil.

Arenberger podle něj podcenil, nakolik se dostane do pozornosti médií, přijme-li post ministra. „Od začátku jsem si říkal, jestli má pan profesor Arenberger, známý věhlasný dermatolog, zapotřebí stát se ministrem zdravotnictví. Podcenil to, že už nebude úctyhodným profesorem medicíny, ale že se z něj stane terč, jak to už v politice je,“ uvedl.

Takové rozuzlení jsem nečekal

„Jsem překvapen. Takové rozuzlení jsem nečekal,“ reagoval zase šéf praktiků Petr Šonka. Obecně je ale podle něj dobře, že se Vojtěch vrací na post ministra.

„Myslím si o něm, že byl dobrý ministr zdravotnictví, je to dobrá volba. A pro to krátké období, které zbývá do voleb, je dobře, že se vrací na ministerstvo někdo, kdo zná jeho chod. Představa, že se tam objeví nový ministr, který neví, jak resort funguje a bude se muset nějaké věci učit a seznamovat se s nimi... to při tom krátkém časovém období, které zbývá, je něco, co si nemůžeme dovolit. Za mě volba dobrá,“ řekl.

Vojtěch podle Šonky věnoval neobvyklou pozornost primární péči, spolupráce s ním fungovala dobře. „On byl ten, kdo téma primární péče po letech, kdy si jí nikdo nevšímal, zvedl. Udělal celou řadu důležitých kroků k tomu, aby vůbec mohla být zahájena reforma primární péče. Komunikace s ním byla za nás vynikající,“ dodal.

Podle epidemiologa Rastislava Maďara je volba Vojtěcha skvělý tah. „Ministr musí svou veškerou časovou kapacitu věnovat agendě ministerstva, ne vysvětlováním majetkových poměrů ani jiným pro tuto zemi nepodstatným věcem. Pan ministr Arenberger jako ministr odborně nic nepokazil, i to je důležití a za odvedenou práci si zaslouží poděkovat,“ řekl pro iDNES.cz Maďar.

„Pan Arenberger se začal zabydlovat, začal uplatňovat svou výhodu dobrého komunikátora. Čeho jsme se děsili asi nejvíc, bylo, že přijde pátý ministr, který se bude zase rozkoukávat. Takže to řešení, že přijde někdo, kdo ještě nedávno byl ministrem, je ještě nejlepší z možných,“ podotkl pro Českou televizi Tomáš Cikrt, šéfredaktor Zdravotnického deníku.



Vojtěch je známá tvář

Podle něj kauza Arenbergerovu vědeckou kariéru neovlivní. „Je odborník, který dosáhl všech met. Jeho postavení v dermatologii je neotřesitelné,“ zhodnotil Cikrt.

To, zda Arenberger zůstane na postu ředitele vinohradské nemocnice, podle něj závisí na novém ministrovi Adamu Vojtěchovi. Cikrt připomněl, že právě Vojtěch ho do postu ředitele jmenoval: „Vojtěch byl pro mě jeden z nejlepších polistopadových ministrů.“

Politolog Jan Kubáček České televizi řekl, že odchod Arenbergera je přiznáním viny. „Celá veřejnost si bude myslet, že kromě zdravotnictví se věnuje rozšiřování svého nemovitostního portfolia,“ řekl.

Kubáček má však za to, že Arenberger rezignoval po vnějším tlaku. „Je to taky způsob, jak ministr Babiš neztratí tvář,“ řekl. Vojtěch má podle politologa výhodu v tom, že se nepotřebuje nic učit a je to známá tvář.