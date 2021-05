Místo rotační výuky rotační ministři. Internet si utahuje z výměny funkcí

Ak ste si mysleli, že je u nás bordel, nakukneme ku susedom.

Premiér Andrej Babiš dnes v Bruseli oznámil, že minister zdravotníctva Petr Arenberger (ANO) rezignuje. Arenberger je štvrtý minister zdravotníctva od začiatku koronakrízy. Jeho najväčšou prednosťou bolo, že v majetkovom priznaní ku koncu roku 2020 uviedol viac ako 60 nehnuteľností. One time bitcoin, Next time bytcoin.

Najkrajšie na tom celé je, že premiér Babiš už odhalil aj jeho nástupcu. Má to byť Adam Vojtěch,... prvý minister zdravotníctva, ktorého zasiahla koronakríza a v septembri 2020 podal demisiu. Okrem iného vie aj pekne spievať, čo dokázal aj v konkurze do speváckej súťaže Superstar v roku 2005.

Moc hezký.

Nejaký ten zdroj:

https://www.lidovky.cz/…/babis-rekl-ze-rezignuje-ministr-zd…