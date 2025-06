Jak se po návratu z Finska díváte na aktuální dění v ČR, řeší se bitcoinová kauza. Co na to říkáte?

Vrátil jsem se před několika dny, ale i ve Finsku jsem českou politiku, byť ne tak detailně, sledoval. Ta kauza je skutečně neuvěřitelná. Pro mě je neakceptovatelné, že ministerstvo spravedlnosti coby instituce, která by měla být nejvíce precizní, pokud jde o dodržování právních procesů, tady dva roky připravuje dohodu s bývalým drogovým dealerem. To je neskutečné.

Nebyli jsme šťastní, že tady byl covid-19 a že jsme museli dělat opatření, ale za mě osobně můžu říct, že mám naprosto čisté svědomí.