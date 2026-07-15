„Klinická hodnocení znamenají pro mnoho pacientů možnost dostat se k nejmodernější léčbě dříve, než je běžně dostupná. Je zároveň významným přínosem pro české zdravotnictví, vědu i ekonomiku. Proto jejich podpora patří mezi priority programového prohlášení vlády,“ připomněl ministr.
„Je to první taková strategie naplněná u nás a já jsem za to moc rád,“ řekl ministr zdravotnictví Vojtěch. Díky klinické podpoře se prý tak čeští pacienti mohou dostat k těm nejnovějším léčivům.
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V minulém roce se podle Vojtěcha díky klinickým studiím dostalo k nejnovějším lékům přes 17 400 pacientů.
Lék v oběhu až pět let po klinické studii
Jedním z nich byl před pár lety i Josef Zídek se vzácným onemocněním srdce. Tomu účast v klinickém testování umožnila získat přístup k léčbě, která v dané době představovala jedinou reálnou naději.
„Doslova mi to zachránilo život,“ řekl Zídek na tiskové konferenci. „Přeji si, aby každý pacient měl možnost dozvědět se o podobných příležitostech včas a z důvěryhodných zdrojů,“ dodal.
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Jeho příběh začal v roce 2018 onemocněním chřipky. „Jenže se to stupňovalo, nemohl jsem dýchat, volal jsem kardiologovi a ten mě poslal na pohotovost,“ líčil Zídek. Mužův zdravotní stav, kdy měl podle svých slov moc proteinů v srdci, což znemožňovalo správné fungování orgánu, pak zachránil jeho kardiolog. Ten se na jedné konferenci dozvěděl o klinické studii, která se zabývala jeho problémem.
Samotné léčení Zídek podstoupil v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). „Pomohlo mi to. Srdce se dalo do pořádku a dnes s ním již nemám potíže,“ uzavřel. Lék, který mu zachránil život, se do běžného oběhu dostal až pět let po zveřejnění klinické studie.
„Evropa má problém“
Podle ministra právě tento konkrétní příběh ukazuje potřebu národní strategie. Zdůraznil také, že Evropa v tomto problému dlouhodobě pokulhává. „Když se podíváme na srovnání Evropy se zbytkem světa, tak bohužel klinická hodnocení různých léků v Evropě klesají. Evropa má obecně problém dostat se k těm nejinovativnějším lékům,“ podotkl Vojtěch.
Jedním z prvních konkrétních výstupů bude nový národní webový portál o klinických hodnocení, který nabídne ověřené informace a usnadní orientaci pacientům i odborné veřejnosti. Spuštěn má být v průběhu letošního léta.
„Je to pozitivní i pro nemocnice, které z toho mají ekonomický příjem, tak samozřejmě pro pacienty,“ řekl ministr a poděkoval všem, kteří se na projektu podíleli. Vrchní ředitelka sekce zdravotnických technologií ministerstva zdravotnictví Markéta Foldyna Hellová připomněla, že klinická hodnocení přinášejí nejen inovativní léčbu pacientům, ale i rozvoj medicíny a vědy, investice do zdravotnictví i konkurenceschopnost Česka.
Na přípravě strategie se podíleli zástupci ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, CZECRIN, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, ACRO-CZ, Agentury pro zdravotnický výzkum, poskytovatelů zdravotnických služeb, odborných společností, pacientských organizací i dalších členů pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro klinická hodnocení.
Vojtěch nemá jasnou představu, o kolik by se mohlo užití klinických studií v praxi zvýšit. Za úspěch by považoval nárůst kolem 20 procent. Zídek z pozice pacienta připomněl, že je pro lidi těžké věřit něčemu, co ještě není stoprocentně ověřené. „Od toho tam pak jsou ti doktoři, aby pacienta přesvědčili, že je to to nejlepší jak pro něj, tak i pro společnost,“ uzavřel.