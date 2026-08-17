Ministerstvo zdravotnictví si pod vedením Vojtěcha na jaře nechalo externí společností zpracovat analýzu, jak zaměstnanci resortu využívají pracovní techniku. Ministr ve vyjádření pro iDNES.cz uvedl, že o provedení prověrky rozhodlo vedení ministerstva kvůli povinnostem v oblasti kybernetické bezpečnosti a správy státního majetku.
Nezveřejnění veřejné zakázky v registru smluv právník označuje za vážnou věc. „Pokud by ministerstvo platilo úplatu z neuveřejněné smlouvy, bylo by to vlastně vydávání veřejných prostředků bez existující smlouvy, což lze lidově označit jako zpronevěru,“ míní.