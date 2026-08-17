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Žádné skryté sledování, hájí „šmírování“ počítačů Vojtěch. Experti zmiňují limity

Lukáš Linhart
  17:30

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Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci vlády. (8. června 2026) | foto:  , Ladislav Křivan,  MAFRA

Ministerstvo zdravotnictví si objednalo analýzu, jak zaměstnanci využívají služební počítače. Ministr Adam Vojtěch (ANO) tvrdí, že šlo o opatření kvůli kybernetické bezpečnosti. Zaměstnanci ale namítají, že počítače byly pod dohledem i mimo pracovní dobu a že se firma mohla dostat k citlivým osobním datům. Právníci oslovení redakcí iDNES.cz zpochybňují plošný sběr údajů i jejich možné využití k hodnocení pracovníků.

Ministerstvo zdravotnictví si pod vedením Vojtěcha na jaře nechalo externí společností zpracovat analýzu, jak zaměstnanci resortu využívají pracovní techniku. Ministr ve vyjádření pro iDNES.cz uvedl, že o provedení prověrky rozhodlo vedení ministerstva kvůli povinnostem v oblasti kybernetické bezpečnosti a správy státního majetku.

Nezveřejnění veřejné zakázky v registru smluv právník označuje za vážnou věc. „Pokud by ministerstvo platilo úplatu z neuveřejněné smlouvy, bylo by to vlastně vydávání veřejných prostředků bez existující smlouvy, což lze lidově označit jako zpronevěru,“ míní.

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