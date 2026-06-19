Ani dopisy s požadavky, které mu premiér v minulých dnech na ministerstvo zaslal, nepovažuje za vytýkací. „Jsou velmi věcné, pan premiér v nich neříká, že děláme něco špatně. Spíše, že je nutné hledat v systému úspory, a dává příklady, na co se zaměřit,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Vojtěch.
Jak to s vámi vypadá, budete dál ministrem? Pan premiér sice tvrdí, že vás odvolat nechce, ale v médiích se spekuluje o možné rošádě. Prý by vás mohl nahradit Boris Šťastný a vy byste naopak mohl být lídrem ANO pro podzimní komunální volby v Praze.
Média ráda spekulují, ale já se určitě neplánuji jakkoliv odchýlit od své práce na ministerstvu. Jsem tu šest měsíců, řada věcí je rozpracovaných a nejsem typ člověka, který by od rozdělané práce odcházel. Byla by to škoda. Spousta věcí je ve fázi příprav a chci je dotáhnout. Osobně plánuji pracovat na ministerstvu dál.
Do zákona vkládáme, že od příštího roku bude e-žádanka povinná pro všechny poskytovatele. Díky tomu budeme mít i přehled o tom, jak se kde čeká na vyšetření. To doposud nevíme.