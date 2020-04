Většina obchodů otevře do měsíce, odhadl Vojtěch. Noční život až v létě

„Nechceme dělat prudké pohyby, zcela jistě neotevřeme ze dne na den všechny obchody. Dokážu si však představit, že značná část provozoven a obchodů by mohla do měsíce znovu začít fungovat,“ řekl Vojtěch pro Lidové noviny.

Otevírání obchodů budou podle něj doprovázet zpřísněná hygienická opatření. Kromě povinných rozestupů a pravidelné dezinfekce prostor by mohlo být zakázané třeba zkoušení oblečení v kabinkách. Tyto obchody ostatně otevřou až mezi posledními.

„Potřebujeme zhodnotit rizika přenosu viru skrze textil. Předpokládáme, že vydáme doporučení, aby si lidé nově koupené zboží vyprali, vyžehlili a vydezinfikovali,“ řekl ministr. Debata o zprovoznění služeb, jako jsou kadeřnictví, zatím není podle Vojtěcha namístě, vláda to teprve bude řešit.

V květnu by se mohly podle Vojtěcha otevřít restaurace a další stravovací zařízení, nejprve však pouze přes den. „Než povolíme provoz i ve večerních a nočních hodinách, to ještě nějaký čas potrvá,“ řekl.

Otevření nočních klubů Vojtěch odhaduje až na léto, a to s omezeným počtem návštěvníků. Co se týče hromadných akcí, nelze úplné rozvolnění restrikcí očekávat ani v létě.

Školy by podle ministra měly otevřít ještě do konce školního roku. Ke konci května by již mělo být riziko šíření nákazy jen velmi malé, uvedl v reakci na petice, které požadují, aby školy do prázdnin už neotevřely.

Již během dubna by pak mohly začít částečně fungovat vysoké školy, a to především pro studenty posledních ročníků.

„A to tak, aby šlo provádět individuální konzultace, individuální zkoušení a praktické, kupříkladu laboratorní činnosti,“ vyjmenoval Vojtěch.

Roušky budou Češi podle Vojtěcha nosit povinně ještě nějakou dobu. „Myslím si, že se bavíme o době někdy do června. Ale v jistých situacích budou roušky doporučené i nadále,“ řekl.

Vše je však podmíněné dalším vývojem nákazy v Česku. Směrodatný bude v tomto ohledu především průzkum promořenosti populace. Ten se odehraje v Praze, na Olomoucku a v Jihomoravském kraji, cílem bude zjistit, kolik lidí je nakaženo, ačkoliv nevykazuje příznaky. Testovány budou desítky tisíc lidí, závěry studie by měla vláda mít na přelomu dubna a května.