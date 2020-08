Vojtěch: Očkování proti chřipce dostane, kdo dřív přijde. Doplácíme na nezájem

Začněme čistě prakticky, co tedy nakonec bude platit od prvního září?

Myslím, že už je to jednoznačné. Pokud jde o roušky, tak tam platí to, co jsme finálně řekli. To znamená povinnost nošení roušek ve veřejné dopravě, obecně ne tedy jen v metru, ale i v tramvajích a autobusech. Pak samozřejmě na úřadech nebo v nemocnicích a sociálních zařízeních, která jsou z našeho pohledu rizikovější. Máme tam i specifikum pro volební místnosti.