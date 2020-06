Vojtěch šel darovat krev, aby motivoval ostatní. Dárců je přes léto málo

„V průběhu koronavirové doby počet dárců stoupl. V médiích se psalo, že je krve nedostatek a lidé tak na odběry krve chodili. Zájem byl u nás v nemocnici velký,“ řekl zástupce primáře Dominik Kutáč z Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Problémem podle Kutáče není nedostatek dárců, ale spíše samotná distribuce krve do zařízení, která ji nemají dostatek.

Ačkoli se počet dárců krve meziročně zvýšil o tři tisíce lidí, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nabádá, aby lidé k odběrům chodili. Tradičně je o darování krve menší zájem v průběhu léta, kdy lidé čerpají své dovolené. Letošní léto bude ale krve bude potřeba hodně a to především z toho důvodu, že budou lékaři provádět operace, které museli zrušit kvůli koronaviru.

Vojtěch při darování krve zmínil i důležitost očkování proti chřipce. Ministr připouští, že by při podzimní chřipkové epidemii mohlo dojít ke korelaci s případnou druhou vlnou koronaviru.

„I na tuto variantu se chystáme. Na případný nárůst počtu případů choroby covid jsme připraveni, máme informační systém infekčních nemocí, systém včasného varování, dispečink lůžkové péče, dostatečné laboratorní kapacity a chytrou karanténu. V tuto chvíli se zaměřujeme na včasný záchyt lokálních ohnisek. Děláme vše pro to, abychom epidemii měli nadále pod kontrolou,“ sdělil Vojtěch.

Stát občany k darování krve motivuje dlouhodobě i tím, že poskytne dárcům v den darování volno a umožní mimo jiné i slevy na daních. Internetový sever ProDarce.cz nabízí pro dárce krve slevové vouchery nebo jízdy MHD zdarma.

Darovat může skoro každý

„Když k nám přijde nový dárce, který u nás darovat krev ještě nebyl, je nutné, aby se nejdříve zaevidoval do naší dárcovské základny. Následně na recepci předloží průkaz pojištěnce a dostane od nás dotazník, který vyplní podle svého vědomí a svědomí tak, aby byl pravdivý, protože z něj pak vychází lékař při prohlídce,“ říká tisková mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke.

Po vyplnění dotazníku následuje odběr krevního obrazu. Pokud lékař vyhodnotí, že je zdravotní stav dárce v pořádku, může začít samotný odběr, který trvá až 14 minut. Dárci obdrží anonymní lístek, kde potvrdí, že jejich krev může být použita. Pro ty, kteří to tak nechtějí, může nastat takzvané sebevyloučení, kdy se nemocnice zaručí, že se krev používat nadále nebude.

Darovat krev v České republice mohou lidé ve věku od 18 do 65 let. ,,Lidem, kteří přijdou darovat krev doporučujeme před odběrem hodně pít. Také by k nám dárci neměli chodit nalačno, je vhodné si dát ráno lehkou snídani,“radí zástupce primáře Kutáč. Dále se doporučuje den před odběrem nepít velké množství alkoholu a vyhnout se tučným jídlům.