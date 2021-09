Pomni, abys nezapomněl. Zdravotníci, kteří zemřeli za covidu, mají bustu

Co říkáte současnému nárůstu nově nakažených, který je nejvyšší od 25. května?

Ten nárůst je nezpochybnitelný. Zdá se, že je to trend, protože v posledních dnech pozorujeme, že nárůsty jsou kontinuální. Nemůžeme se ale dívat na jenom na počty pozitivních případů. Vzhledem k imunizaci společnosti věříme, že vysoké počty pozitivních nebudou mít dopad do nemocnic. Zatím to tak vypadá, zdá se, že by vakcinace mohla zabránit zahlcení nemocnic. Nemůžeme si myslet, že tady virus nebude, bude, důležité ale je, aby ti nakažení co nejméně končili v nemocnicích. Na tu nemoc se musíme dívat trochu jiným způsobem. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet na podzim.

Nemoc se šíří mezi mladými lidmi, kteří nejsou očkovaní. Přemýšlíte nad opatřeními čistě pro neočkované? Například, že by se nemohli účastnit hromadných akcí?

Z těch dat je stále zřejmé, že se nákaza šíří mezi neočkovanými a mezi mladými lidmi ve věku 16-30 let. V současné chvíli jsou přijata opatření na hromadné akce, aby každý měl buď očkování nebo byl otestován, popřípadě prodělal onemocnění covid-19. Hlavně je ale důležité, aby ti lidé, kteří nejsou naočkovaní, aby tak učinili. To je to jediné řešení, jak zabránit pandemii. To říkáme od začátku. Pokud někdo není naočkován a nebrání mu v tom zdravotní stav, tak by to měl neprodleně učinit.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v rozhovoru vyloučil, že by se chystala další plošná opatření. (8. září 2021)

Máte nějaký plán, jak přesvědčit mladé lidi, aby se šli naočkovat?

Začali jsme další fázi kampaně a chystáme další spoty. Budeme o tom tématu dále komunikovat. Důležité je, aby očkování bylo co nejvíce dostupné. Pokračují mobilní očkovací týmy a očkovací centra bez registrace. Pevně věříme, že se ještě více zapojí i praktičtí lékaři. Budeme se snažit maximálně propagovat očkování jako cestu z této krize. To neznamená, že očkovaný člověk se nemůže nakazit, může, ale ta pravděpodobnost je výrazně nižší a úplně mizivá pravděpodobnost je že by takový člověk mohl skončit v nemocnici na ventilátoru.

Budete pro uznávání protilátek?

V pondělí o tom budeme jednat. Názory odborníků jsou v tuto chvíli nejednotné. Toto nemůže být politické rozhodnutí a trochu mě mrzí, že z toho někteří kolegové dělají politické téma. Když se podíváme, tak těch zemí, které by to takhle dělaly je minimum Je to téma odborné a já si vyslechnu názory odborníků a na základě toho se rozhodnu co dál.