Hlavním řečníkem byl rodák z Británie a specialista na dějiny ekonomických krizí, profesor historie americké Kolumbijské univerzity Adam Tooze. Právě on patří k autorům a hlavním propagátorům pojmu „polykrize“. Tento termín charakterizuje stav, kdy se vzájemně posilují různé krize, takže celek je daleko horší než pouhý součet jednotlivých krizí.
Tooze patří už bezmála dvě dekády do skupiny nejvlivnějších světových intelektuálů. Akademik, přezdívaný „zaříkávač krizí“, se ve své práci věnuje příčinám a důsledkům významných ekonomických turbulencí s globálním přesahem. Své znalosti shrnul v několika kritikou i veřejností oceňovaných knihách.
V Kostelci, kde diskuze pravidelně propojuje globální trendy s lokálním kontextem, Tooze využil svou detailní znalost Spojených států (loni zde získal občanství) i Evropy, zejména Německa a Británie, kde léta působí v předních akademických i poradenských institucích. Tooze kvůli práci svého otce strávil velkou část dětství v Heidelbergu v někdejším Západním Německu.
Známým se Tooze stal knihami o první světové válce a poválečném uspořádání světa (The Deluge, 2014) a o finanční krizi roku 2008 a jejích důsledcích (Crashed, 2018).
S pomocí Toozeho došlo v Kostelci k identifikaci hlavních trendů, které předpovídají blížící se zásadní změny fungování moderní společnosti. Zároveň přispěl k načrtnutí několika scénářů, jak by nový svět (respektive systém) mohl vypadat.
Diskuze v Kostelci se proto věnovala odolnosti, historickým i současným ohniskům nepokojů, ekonomickým rizikům a transformaci byznysu, energetiky či financí. Podrobný program zahrnoval panelové diskuze, přednášky a v neposlední řadě interaktivní debaty s předními odborníky z akademické sféry, byznysu i veřejného sektoru.
Mezi účastníky letošního fóra v Kostelci byla řada předních osobností – například čerstvý senátor a bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka, velvyslankyně Kanady Emily McLaughlinová, několik bývalých guvernérů České národní banky či emeritní místopředseda slovenské vlády Ivan Mikloš. Nesporně nejslavnějším hostem v historii kosteleckých setkání byl kanadský profesor českého původu Václav Smil, který před pár lety publikum zaujal přednáškou o energetice a životním prostředí.