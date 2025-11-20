„Umřít musíme mladí, ale strašně pozdě,“ glosuje Obr na téma dlouhověkosti. Podle něj je lidská nesmrtelnost možná v případě, že se lidské tělo bude schopno stále regenerovat i přes prodlužující se věk. K tomu v rozhovoru připomněl dva příklady ze světa buněk, kde existují druhy, které už smrt ošálily.
„Máme dva typy buněk, které označujeme jako nesmrtelné. Kmenové buňky, které nám dovolují se regenerovat a jsou v každém orgánu. Protože jsou kmenové buňky málo akční, tak o nich můžeme říct, že jsou v podstatě nesmrtelné,“ podotýká biolog v podcastu na platformě Forendors.
Jako druhý typ pak označil takzvané linie rakovinových buněk. „V laboratořích po celém světě jsou lahvičky, ve kterých pořád rostou buňky. Ty nejslavnější buněčné linie rostou pořád a množí se už desítky let. Rakovinové buňky se pořád dělí, a vytváří tak vlastně perpetuum mobile, díky čemuž jsou nesmrtelné,“ vysvětluje Obr.
Biolog na dotaz moderátorky, zda je možné, že se jednou lidské tělo adaptuje na rakovinové buňky tak, až se stane nesmrtelným, odpověděl, že to v daleké budoucnosti nelze vyloučit.
„Evoluce to tak možná jednou bude chtít. Velmi záleží na rychlosti s jakou budou buňky chcípat. Druhý problém je ten, že rakovinové buňky dělají hůř svoji původní funkci, takže imortalizované jaterní buňky by už nefungovaly tak dobře. Ale existuje zvíře jménem nezmar, které přesně takhle funguje,“ podotýká.
Podle Obra je ale největší problém pro výzkum nesmrtelnosti fakt, že spousta lidí tuto otázku zkoumá, aniž by si jasně definovali, co pro ně vlastně nesmrtelnost znamená.
„Je rozdíl mezi zdravím jako nepřítomnosti nemoci a zdravím jako optimální funkcí. Jsme třeba zdraví, když nás v šedesáti bolí klouby? My totiž nedokážeme nic z toho definovat,“ domnívá se Obr.
K tomu také připomíná, že některé buňky se stávají nesmrtelnými výhradně v momentě, kdy mají vhodné a uzavřené podmínky pro život. Podle Obra to takto funguje i u lidí.
„Pokud chceme být skutečně nesmrtelní, musíme vedle ideálních životních podmínek jít i cestou zpomalení a donutit organismus, aby toho dělal méně, říká se tomu kalorická restrikce, ale kvůli tomu pak budeme životně slabí,“ konstatuje biolog.
Obr také promluvil o některých doplňcích stravy, které lákají na to, že jejich užíváním si člověk zajistí dlouhověkost. „Doplňky stravy mohou přesvědčit buňku o tom, že hladoví. Na druhou stranu, když si buňka myslí, že má málo kalorií, můžeme mít pak velké problémy s imunitním systémem,“ dodal s tím, že velmi zásadní pro dlouhověkost jsou mimo jiné geny a psychická pohoda.