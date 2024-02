Terapii psychologa dokáže doplnit filozof. Spíš než léčbu nabízí pravdu

Přiblížíte, co je to vlastně filozofické poradenství?

Je to způsob, jak dělat filozofii trochu jinak, než je běžné. Filozofické poradenství vymysleli filozofové v Německu a v Nizozemsku, kteří chtěli ve své práci klást důraz na žitou zkušenost a mluvený dialog, což jsou věci, které se z akademické filozofie dnes tak trochu vytratily. Začali takový dialog nabízet lidem jako službu. Cílem filozofického poradenství je pomoci lidem využít filozofických nástrojů k tomu, aby se zamysleli nad vlastním životem a hlouběji mu porozuměli.

Jak tedy vypadá sezení s vámi?

S klientem vedu filozofický dialog o nějakém problému nebo otázce, které vyvstávají z jeho života. Většinou začínáme tak, že si povídáme o tom, co klient v danou chvíli prožívá, a snažíme se z toho vydestilovat nějakou filozofickou otázku. To může být leccos... Třeba jak poznám, že je láska „pravá“, co znamená žít autenticky nebo jaká je vlastně role peněz v dobrém životě. Ten problém spolu filozoficky zkoumáme. Při rozhovoru se volně pohybujeme na ose mezi rovinou prožívání a rovinou abstraktních principů, které všelijak pitváme a rozebíráme.