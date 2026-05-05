Ve dvaceti letech studoval stavařinu na vysoké škole a profesionálně hrál florbal. Když jej začala pobolívat hlava, několik měsíců to přičítal únavě z přetížení. Na jaře 2023 se Adam Choma dozvěděl diagnózu, která mu změnila život: meduloblastom. Jde o zhoubný nádor, který se vyskytuje především u dětí v oblasti mozečku, odkud se šíří mozkomíšním mokem a často metastazuje. Adam musel na operační sál.
„Neurochirurg, který mi z hlavy vyndal nádor velký jako tenisák, se mě zeptal, zda se chci léčit na ostravské onkologii pro dospělé, nebo na dětské onkologii v Brně. Vysvětlil mi, že mám dětský typ nádoru, se kterým se lékaři u dospělých pacientů často nesetkávají, proto nemají tolik zkušeností jako dětští onkologové,“ vzpomíná Choma.
Pro mladé lidi, kteří přicházejí na kliniku v těžké situaci, není zrovna ideální, když se ocitnou mezi dětmi, které pláčou, malují si nebo sledují pohádky.