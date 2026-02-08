Věnujete se hlavně rehabilitacím poškozených z komunistického režimu. Jak probíhá proces dokazování po tak dlouhé době? Zaznamenané výpovědi svědků jsou starší i více než 40 let.
Většinou listinně. Část je v Archivu bezpečnostních složek, něco v Národním archivu, v Archivu hlavního města Prahy nebo v různých okresních archivech.
Dá se tehdejším záznamům věřit? Pocházejí od orgánů tehdejšího komunistického režimu.
Musíte si to vyhodnotit dnešním pohledem. Například Jaroslav Hutka byl obviněn z výtržnictví, ale dnešním pohledem se to mělo klasifikovat jako pobuřování. Není to jedno. Zatímco na výtržnictví se zákon o soudní rehabilitaci nevztahuje, na pobuřování ano.
Ministryně mi napsala, že zákon porušen byl, ale je to moc dávno a nikdo na tom nemá zájem. Když jsem jí poslal jména lidí, kteří zájem mají, odpověděla, že je to jen zájem historický.