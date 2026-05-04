Absurdní, odsouzení na objednávku, kritizuje Babiš rozsudek v kauze Čapí hnízdo

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje rozsudek nad europoslankyní Janou Nagyovou v kauze Čapí hnízdo za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Ve svém vyjádření na síti X ostře zkritizoval roli Vrchního soudu, který podle něj ohnul soudní proces. On sám je ve věci obžalovaný, trestní řízení je však v jeho případě přerušené.
„Přijde mi to opravdu absurdní, soud si myslí, že je paní Nagyová nevinná, a odsoudí ji,“ napsal premiér. Podle něj se však pravda v průběhu soudu mnohokrát ukázala. „Jsme nevinní, dosvědčila to řada svědků, nikdo nikdy nic netajil a dotace byla zákonně udělena,“ dodal.

„Nezbývá mi než to označit jako individuální selhání justice, stíhání a odsouzení na objednávku, likvidaci politického soupeře léta budovaným systémem,“ sdělil Babiš.

Podmínka a půl milionu korun. Soud potrestal Nagyovou v kauze Čapí hnízdo

Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.

V kauze je obžalovaný také Babiš. Sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání, a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. O jeho vině tak městský soud v pondělí rozhodovat nemohl.

Babiš i Nagyová svou vinu však dlouhodobě odmítají. „Je to skandální rozhodnutí a důkaz toho, že politického soupeře můžete stíhat na objednávku. Považuji to za ostudu české justice,“ uvedl premiér. Podle něj se jejich nevinna prokáže v dalším průběhu soudního řízení.

Babiš nechce být vydán v kauze Čapí hnízdo. Mluví o politických soudcích

„Chtěli mi znemožnit kariéru,“ míní Babiš

Případ Čapího hnízda měl podle Babiše vždy jediný cíl, a to znemožnit jeho politickou kariéru. „Dnešní soud je výsledkem nezákonného postupu senátu Vrchního soudu v Praze vedeného paní soudkyní Evou Brázdilovou. Věřím, že tato soudkyně kauzu určitě nedostala náhodou,“ uvedl Babiš. Měla podle něj od začátku jasno, že Babiš a Nagyová jsou vinní.

Soudce Jan Šott v pondělí zopakoval, že je městský soud názorem odvolacího soudu vázán. Řekl, že městský soud není jako nižší soud oprávněný hodnotit, nakolik přesvědčivě odvolací soud své závěry odůvodnil, nebo jak komplexní dokazování provedl. Podotkl, že z předchozích rozhodnutí je zjevné, že se závěry vrchního soudu nesouhlasí, usnesení nadřízeného soudu však musí respektovat.

Lídři téměř padesáti evropských zemí a představitelé Evropské unie se sjíždí do Arménie. (3. května 2026)
Předseda vlády Andrej Babiš a 1. místopředseda vlády a ministr hospodářství Karel Havlíček během odletu z Uzbekistánu. (30. dubna 2026)
Andrej Babiš na summitu Evropského politického společenství v Arménii. (4. května 2026)
Europoslankyně Jana Nagyová (ANO) u soudu kvůli kauze dotací pro Čapí hnízdo. (4. května 2026)
Státní zastupitelství dosazené předchozí vládou Petra Fialy (ODS) podle Babiše stíhá její politické oponenty. „A jejich kauzy kryje, např. kampeličku, IKEM nebo Dozimetr, kde strany TOP 09 a STAN, které podle policie i výpovědi svědků byly financovány z rozkradených peněz, nejsou stíhány.“

Za Babiše se po jednání vlády postavili i vicepremiéři za ANO Karel Havlíček a Alena Schillerová. „Kauzu považuji za velmi podivnou a nestandardní, je velmi dobře, že to rozhodnutí zatím není pravomocné,“ řekla Schillerová. Havlíček mluvil o smutné vizitce českého soudnictví. „Případ začal v době, kdy moje děti šly na základní školu, ten příběh zdaleka nekončí a moje děti končí vysokou školu,“ dodal.

Celé vyjádření Andreje Babiše

„Čapí hnízdo je politický proces, který měl vždy jediný cíl, a to znemožnit moji politickou kariéru potom, co jsem odmítl krást s mafií, která ovládla po revoluci náš stát.

Celá kauza byla po velmi důkladném věcném přezkoumání celkem třikrát zastavena. Nejprve státním zástupcem, kdy to však bylo obnoveno politickým nominantem Pavlem Zemanem v čele Nejvyššího státního zastupitelství, který byl dosazen „panem Dozimetrem“ Pospíšilem za ODS, nyní představitelem TOP 09. Zeman rozhodl bez jakéhokoliv důkazu a na základě vylhaných informací. Taky to potom dvakrát zprostil soud, který navíc rozhodnutí nejvyššího státního zástupce výrazně zkritizoval. Pokládám si otázku, za co asi pak dostal Pavel Zeman post evropského žalobce? To musí dobře vědět bývalý ministr spravedlnosti mafián Blažek.

Dnešní soud je výsledkem nezákonného postupu senátu Vrchního soudu v Praze vedeného paní soudkyní Brázdilovou. Věřím, že tato soudkyně kauzu určitě nedostala náhodou. Paní soudkyně měla od začátku jasno, jak to dopadne, tedy že jsme vinní. To bylo jasné už z žádosti o vydání paní Nagyové adresované Evropskému parlamentu. Soudkyně Brázdilová zcela ohnula soudní proces a zavázala absolutně protizákonně soud první instance účelovým dokazováním a nějakou svou pravdou. Za absurdní považuji, že ale pan soudce Šott při vyhlášení rozsudku prohlásil, že si soud prvního stupně myslí, že paní Nagyová je nevinná.

Přijde mi to opravdu absurdní, soud si myslí, že je paní Nagyová nevinná, a odsoudí ji.

Pravda se však v průběhu soudu mnohokrát ukázala, že jsme nevinní, dosvědčila to řada svědků, nikdo nikdy nic netajil a dotace byla zákonně udělena.

Nezbývá mi než to označit jako individuální selhání justice, stíhání a odsouzení na objednávku, likvidace politického soupeře léta budovaným systémem.

Je to skandální rozhodnutí a důkaz toho, že politického soupeře můžete stíhat na objednávku. Považuji to za ostudu české justice.

Žijeme v zemi, kde státní zastupitelství dosazené Fialovou vládou stíhá jejich politické oponenty a jejich kauzy kryje, například kampeličku, IKEM nebo Dozimetr, kde strany TOP 09 a STAN, které podle policie i výpovědi svědků byly financovány z rozkradených peněz, nejsou stíhány.

Já i paní Nagyová jsme nevinní a v dalších průběhu soudního řízení se to zcela jistě, jako doposud, ukáže.“

