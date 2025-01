Bez praxe? Na místo zapomeňte. Na trhu práce pro čerstvé absolventy přituhuje

Už jen do konce tohoto týdne můžete získat členství v iDNES Premium za nejnižší možnou cenu. Předplatné na celý rok 2025 čtenáře teď vyjde nikoliv na 890, ale jen na 490 korun. Jako bonus dostanete...

Anatomie přerodu. Proč rodilý Texasan a křesťan zabíjel pod vlajkou Islámského státu

Premium

Nové trendy přicházejí vždy z USA do Evropy, v New Orleansu to ale bylo naopak. Amerika nejenže zažila vynález evropských džihádistů, útok autem, ale také zjistila, že i rodilí spoluobčané druhé či...