Absolutní priorita je pro Pavla Béma dekriminalizace, řekl na semináři o konopí

„Vedle dekriminalizace je třeba řešit otázku léčebného konopí pro ty, kteří mohou léčebné konopí využít ve svůj prospěch,“ řekl Bém na semináři, který se v Poslanecké sněmovně koná pod záštitou místopředsedy Sněmovny Patrika Nachera a poslance Václava Trojana z ANO.
„Mezi bezbřehé liberalizátory nepatřím,“ řekl Bém. Je ale podle něj třeba dekriminalizovat všude tam, kde je to možné, a aby se léčebné konopí dostalo všude tam, kde může.
Jindřich Vobořil, předseda Think Tanku Racionální politika závislostí, řekl, že v režimu léčebného konopí je asi 5 tisíc pacientů a kroimě toho je kolem 27 až 30 tisíc intenzivních každodenních uživatelů konopí.
Aktualizujeme.