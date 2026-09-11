Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Green Deal se má řešit selským rozumem, míní kandidátka za hnutí ANO

Autor:
  12:36
Bez povšimnutí nezůstala odpověď kandidátky do Senátu za hnutí ANO Petry Absolonové, jíž reagovala v debatě na CNN Prima News na dotaz ohledně klimatické problematiky. K té se má podle ní přistoupit selským rozumem a inspiraci si brát i z přístupu našich předků. Její slova na sociálních sítích vyvolala řadu kritických reakcí. Nečekaně se jí naopak zastal její politický oponent Jan Grolich (KDU-ČSL).

Petra Absolonová, která v současnosti působí jako vrchní sestra v Masarykově onkologickém ústavu a kandiduje na senátorku za jihomoravský Vyškov, na sebe upozornila zejména při odpovědi na otázku týkající se popírání klimatické změny ze strany koaličních partnerů hnutí ANO Motoristů.

V Praze se nám dlouhodobě nedaří, dejte ANO šanci, vyzval Babiš na startu kampaně

„Myslím si, že úsporně jsme se uměli chovat dávno, na to jsme pozapomněli, tak se pojďme vrátit k tomu, co bývalo,“ řekla Absolonová, podle níž mají být lidé zkrátka rozumní a to stejné učit i své děti. Právě edukaci nejmladší generace považuje za jeden z nejdůležitějších pilířů.

V rámci debaty Absolonová souhlasila s tím, že se s problematikou Green Dealu musí pracovat, má se však podle ní řešit selským rozumem. „Pokud já si pamatuju, když jsme byli na chatě, tak jsem se nejdřív vykoupala já, babička a pak děda, a takto jsme se chovali úsporně,“ uvedla příkladem.

V souvislosti s neudržitelností si postěžovala ale i na dovoz vybraných zemědělských produktů ze zahraničí nebo i přebytek plastů. „Z Green Dealu se tady teď dělá boom, vemte si za covidu nelétala letadla a jaké bylo počasí,“ dodala posléze.

KOMENTÁŘ: Unie má zlepšovat život, ne lidem diktovat, co mají jíst, píše Babiš

Podle jejího vyzyvatele v boji o senátorské křeslo Jana Grolicha by měl naopak selský rozum začít používat šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Podle Grolicha přírodu v současnosti nejvíce ničí velké agropodniky, jakým je i Agrofert. „Pokud Andrej Babiš začne na svých pozemcích hospodařit tak, jak hospodařili selským rozumem sedláci, pak budeme zadržovat více vody, ta nebude odtékat pryč, nebudeme mít půdní erozi a příroda bude fungovat mnohem lépe,“ uvedl.

Překvapivě je to nicméně právě Grolich, kdo se Absolonové následně zastal. Záznam z debaty se totiž začal rychle šířit na sociálních sítích a lidé nešetřili mnohdy ostrou kritikou. „Je naprosto v pořádku být naštvaný na její výroky,“ napsal Grolich na síti X. Dodal však, že ačkoli má být politika střetem názorů a argumentů, nemá být prostorem pro osobní útoky.

Využijme selský rozum, radila v superdebatě na CNN Prima News kandidátka do Senátu Absolonová /ANO/
Zahájení hlavní fáze kampaně hnutí ANO ke komunálním a senátním volbám. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (7. září 2026)
Zahájení hlavní fáze kampaně hnutí ANO ke komunálním a senátním volbám. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (7. září 2026)
„Každý úspěch našich pacientů mě motivuje jít dál,“ říká Petra Absolonová, vrchní sestra Gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně. S úsměvem mluví o prostatě, prsu, varlatech i tlustém střevu a dokáže člověka přesvědčit, aby si je nechal včas vyšetřit.
11 fotografií
Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...

Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye

Hostesky nabízejí v noční čtvrti v thajské Pattayi slevy pro příslušníky...

Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...

Afrika větší, Rusko menší. OSN schválila překreslení staletí používané mapy světa

Mapa světa, kde poměr velikostí zemí a kontinentů odpovídá skutečnosti více než...

Afrika na většině používaných map vypadá mnohem menší, než ve skutečnosti je. Valné shromáždění OSN proto v pátek jednalo o návrhu Toga, které chce prosadit přesnější mapu světa a postupně opustit...

Poslanci zvýšili ochranu zájemců o úvěry, kývli na horní hranici nákladů

Ministryně financí Alena Schillerová za ANO na schůzi Sněmovny (11. září 2026)

Poslanci schválili novelu, která má zajistit vyšší ochranu zájemců o spotřebitelský úvěr. Zavádí horní hranici nákladů na tyto půjčky. Zajistit to má maximální roční procentní sazba nákladů (RPSN)....

11. září 2026  6:05,  aktualizováno  13:19

Jsem pro výrobu zbraní, budou třeba při deportaci migrantů, naznačil lídr AfD

Lídr AfD Ulrich Siegmund. (6. září 2026)

Lídr Alternativy pro Německo (AfD) v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund vyvolal pobouření svým výrokem o výrobě zbraní a snaze jeho strany o deportace migrantů. AfD s převahou vyhrála volby do...

11. září 2026  13:15

Húsíové ovládli klíčový ostrov Perim v Rudém moři, přeprava ropy je v ohrožení

Škody způsobené jedním z dřívějších útoků Húsíů na přístavní město Mokka v...

Jemenští povstalci Húsíové převzali kontrolu nad pobřežním městem Zúbáb a ostrovem Perim, které leží přímo u strategického průlivu Báb al-Mandab v Rudém moři. Jde o klíčové body k získání kontroly...

11. září 2026  11:29,  aktualizováno  13:14

Proč ten jezevec nevyhrnuje hlínu? Speleolog popsal, jak objevil obří jeskyni

Objevitel dosud neznámých rozsáhlých jeskynních prostor v Javoříčském krasu...

Jezevčí nora stála za objevem ohromné jeskyně v Javoříčském krasu na Olomoucku, která letos získala ocenění České speleologické společnosti za nejvýznamnější objev roku v České republice. Puklinu,...

11. září 2026  13:08

Z havarované cisterny na jihu Čech vytékala nafta i mléko, zasahovali hasiči

U Studené na Jindřichohradecku havarovala cisterna s mlékem. (11. září 2026)

Cisterna převážející mléko havarovala v pátek ráno na Jindřichohradecku. Řidič vyvázl bez zranění. Hasiči řešili únik provozních kapalin i mléka. To zbylé se přečerpávalo do jiné cisterny, která...

11. září 2026  12:49

Na Trafalgarském náměstí odkryli sochu „obyčejné londýnské ženy“

Pohled na sochu „Lady in Blue“ od newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové,...

V Londýně na Trafalgarském náměstí je k vidění nová socha. Jde o dílo Lady in Blue současné newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové, která takto vzdává hold „obyčejné městské ženě“.

11. září 2026  12:40

Green Deal se má řešit selským rozumem, míní kandidátka za hnutí ANO

Využijme selský rozum, radila v superdebatě na CNN Prima News kandidátka do...

Bez povšimnutí nezůstala odpověď kandidátky do Senátu za hnutí ANO Petry Absolonové, jíž reagovala v debatě na CNN Prima News na dotaz ohledně klimatické problematiky. K té se má podle ní přistoupit...

11. září 2026  12:36

Turek o Šumavě: Úkolovali jsme ministra, aby nebezpečné látky nechal odstranit

Ministr životního prostředí Igor Červený a poslanec Filip Turek.

Poslanec za Motoristy Filip Turek v rozhovoru pro Aktuálně.cz přiznal, že ohledně nebezpečných látek, které byly nalezeny na Šumavě, úkoloval ministra životního prostředí Igora Červeného. „Dali jsme...

11. září 2026  12:33

Kozub bude metalák a Uhlík s Řehořovou utajení milenci v nové komedii z vesnice

Ukázka z filmu Proč bychom se nezabili

Dvě znepřátelené rodiny, jedna zakázaná láska, svatba naslepo, švédský metalista a hospoda, kde vědí všechno dřív než internet. Do kin vstoupí v druhé polovině září nová česká komedie Proč bychom se...

11. září 2026  12:31

Muž ze severu Moravy se nakazil tetanem. Čtyři roky se nemoc v Česku neobjevila

ilustrační snímek

Lékaři letos zachytili první případ nákazy tetanem od roku 2022, za posledních 20 let se nemoc vyskytla jen pětkrát, uvádí statistiky Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Mluvčí SZÚ Štěpánka Čechová...

11. září 2026  12:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Přístřešky migrantů v Ceutě zachvátily plameny. Maroko se obulo do Madridu

V Ceutě hořely přístřešky migrantů z Maroka.

Tábor migrantů ve španělské Ceutě v noci na pátek zachvátil požár, který poškodil 42 přístřešků. Hasiči evakuovali část rodin. Oheň se sice nerozšířil do okolních čtvrtí, ale v pátek ráno ve městě...

11. září 2026  12:19

Na Strossmayeráku se zhoršily podmínky pro handicapované, řeklo město. Vrátí se semafory?

Oprava chodníku na Strossmayerově náměstí. (19. srpna 2026)

Odstraněním semaforů na Strossmayerově náměstí v Praze 7 se zhoršily podmínky pro handicapované. Uvedli to zastupitelé hlavního města na svém čtvrtečním jednání. Radě hlavního města uložili zajistit...

11. září 2026  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet