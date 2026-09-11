Petra Absolonová, která v současnosti působí jako vrchní sestra v Masarykově onkologickém ústavu a kandiduje na senátorku za jihomoravský Vyškov, na sebe upozornila zejména při odpovědi na otázku týkající se popírání klimatické změny ze strany koaličních partnerů hnutí ANO Motoristů.
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„Myslím si, že úsporně jsme se uměli chovat dávno, na to jsme pozapomněli, tak se pojďme vrátit k tomu, co bývalo,“ řekla Absolonová, podle níž mají být lidé zkrátka rozumní a to stejné učit i své děti. Právě edukaci nejmladší generace považuje za jeden z nejdůležitějších pilířů.
V rámci debaty Absolonová souhlasila s tím, že se s problematikou Green Dealu musí pracovat, má se však podle ní řešit selským rozumem. „Pokud já si pamatuju, když jsme byli na chatě, tak jsem se nejdřív vykoupala já, babička a pak děda, a takto jsme se chovali úsporně,“ uvedla příkladem.
V souvislosti s neudržitelností si postěžovala ale i na dovoz vybraných zemědělských produktů ze zahraničí nebo i přebytek plastů. „Z Green Dealu se tady teď dělá boom, vemte si za covidu nelétala letadla a jaké bylo počasí,“ dodala posléze.
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Podle jejího vyzyvatele v boji o senátorské křeslo Jana Grolicha by měl naopak selský rozum začít používat šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Podle Grolicha přírodu v současnosti nejvíce ničí velké agropodniky, jakým je i Agrofert. „Pokud Andrej Babiš začne na svých pozemcích hospodařit tak, jak hospodařili selským rozumem sedláci, pak budeme zadržovat více vody, ta nebude odtékat pryč, nebudeme mít půdní erozi a příroda bude fungovat mnohem lépe,“ uvedl.
Překvapivě je to nicméně právě Grolich, kdo se Absolonové následně zastal. Záznam z debaty se totiž začal rychle šířit na sociálních sítích a lidé nešetřili mnohdy ostrou kritikou. „Je naprosto v pořádku být naštvaný na její výroky,“ napsal Grolich na síti X. Dodal však, že ačkoli má být politika střetem názorů a argumentů, nemá být prostorem pro osobní útoky.