Nebudu poslouchat ministra neschopného zvládnout uprchlíky, napsal Babiš

„Ona i mimořádná schůze je práce, pane poslanče. Ale chápu, že víno, tanec a koláčky jsou lákavější. A mimochodem, my tu krizi zvládáme. Pomohli jsme 350 tisícům lidí, kteří utekli před válkou. Pomůžeme i dalším. Kdybyste si to přišel poslechnout, nemusel byste lidem takhle lhát,“ nenechal si to líbit ministr vnitra Vít Rakušan.

Vláda ve čtvrtek na mimořádné schůzi Sněmovny prosadila prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, až do konce června. Ministr vnitra Vít Rakušan, na kterého v pátek Babiš zaútočil na Twitteru, ve Sněmovně popsal, k čemu vláda nouzový stav vlastně potřebuje. „Potřebujeme zajistit ubytovací kapacity ve spolupráci s kraji,“ řekl ministr vnitra.

Spolu s vládní koalicí pro to hlasoval i jeden z poslanců ANO - Josef Bělica. Hnutí ANO, které navrhovalo, aby nouzový stav byl prodloužen jen o 14 dnů, se muselo obejít bez svého předsedy, který tento týden jezdí se svým obytným vozem po jižní Moravě a věnuje se voličům.

„Musel jsem se pousmát, když jsem četl ty reakce některých poslanců. Ten Babiš vážně nedá vládní koalici spát. Přitom na prodloužení nouzového stavu mají hlasů dost a já se u této mimořádně svolané schůze řádně a včas omluvil. Jsem tento týden mezi lidmi ve své pojízdné poslanecké kanceláři, mluvím s nimi, a aniž bych někomu chtěl radit, doporučil bych něco podobného i současným ministrům. Nebylo by od věci, kdyby si občas poslechli, jak se lidem v téhle náročné době žije,“ reagoval ve čtvrtek Babiš na kritiku vládních poslanců, že nepřišel do práce.

„Proč lidem nevadí to, že nechodí do práce a místo toho se někde poflakuje v obytňáku? Je to normální, nebo voliči ANO odpustí Babišovi všechno?“ napsal na Twitteru například místopředseda Sněmovny za KDU-ČSL Jan Bartošek.