Vláda na poslance kašle, rozlítil se Fiala. Odnesla to i smlouva s Kosovem

14:13 , aktualizováno 14:13

Absence většiny ministrů ve Sněmovně paralyzovaly ve čtvrtek jednání o mezinárodních smlouvách a „odnesla“ to i třeba i smlouva s Kosovem. „Já bych chtěl říct, že to je nedůstojné divadlo! Vláda prostě na nás kašle, na Poslaneckou sněmovnu. Má nás jako tady do počtu,“ rozlítil se šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.