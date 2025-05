„Smrt Jana Masaryka a česká posedlost tímto aktem často hraničí s kýčem,“ řekl na semináři v Konírně Poslanecké sněmovny historik Petr Hlaváček. Často diskutovaný a dosud ne zcela rozřešený případ podle něj odvádí pozornost od Masarykových poválečných postojů.

Při příležitosti 80 let od konce druhé světové války Hlaváček na semináři připomněl Masarykovu inklinaci k Sovětskému svazu. Podle historika se Masaryk podílel na „sovětizaci a mentální rusifikaci Československa“.

„Mír sovětský znamená mír Československý. Naše spojenectví se sovětským svazem je trvalé,“ připomínal Hlaváček některé výroky bývalého ministra zahraničí. Masaryk také prý vzpomínal na setkání se samotným Josifem Stalinem, kterého popisoval jako „tichého člověka, který nikdy nezvyšuje hlas“.

Právě Masarykova inklinace k Sovětskému svazu, včetně adresné adorace Stalina by podle Hlaváčka měla sloužit jako memento pro Čechy i pro Slováky v souvislosti se současnou geopolitickou situací. „Ruská mašinerie je opět na pochodu,“ varoval.

K podobnému upozornění se přidal i Jan Boris Uhlíř z Archivu bezpečnostních složek. „Vznikem bipolárního světa, kde hrál prim Washington a Moskva byla největším poraženým hlavně Evropa. Nyní, 80 let od konce války, jsme v podobné pozici,“ myslí si.

U Příbrami se bojovalo i po konci války

Na semináři v Poslanecké sněmovně se připomněla i méně známá bitva u Slivice na Příbramsku. Ta do historie vstoupila jako jedna z vůbec posledních bitev druhé světové války v Evropě. Došlo k ní totiž až po oficiální kapitulaci nacistického Německa.

Boje začaly pozdě večer 11. května 1945. Německé jednotky vedené generálem Carlem von Pücklerem-Burghaussem se nechtěly smířit s tím, že by podle demarkační linie padly do sovětského zajetí. Rozhodly se tedy udělat vše pro to, aby se dostaly do americké osvobozovací zóny. V příbramských kasárnách navíc bylo poměrně velké množství již zajatých německých vojáků. „Otázka, co by se mohlo stát, kdyby se nacistům podařilo osvobodit tyto zajatce,“ uvažoval na semináři historik Josef Velfl.

To se sice jednotkám nepovedlo, i tak za sebou ale nechávali v regionu spoušť. „Mezi nalezenými obětmi byla těla bez očí nebo ženy ubodané bajonetem,“ připomínal hrůzy války Veifl. Největší tíhu bojů proti Němcům u Slivice nesli partyzáni a členové hnutí odporu pod vedením sovětského parašutisty Jevgenije Antonoviče Olesinského. Boje se účastnili také tzv. vlasovci a členové ukrajinských frontů.